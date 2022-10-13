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WhatsApp辭職雖然唔係一個好嘅方法，但近年已經慢慢見怪不怪。疫情出現後職場人才流動好快，令人覺得辭職已經唔太需要「畀面」，唔高興直頭自我失蹤當辭職。相對地好多人辭職經驗未必唔多，好多時一不小心最後都會搞到一個極難睇嘅局面。其實一個有體面嘅辭職除咗為長遠留後路外，同時亦為你辭職後、離職前都「有好日子過」。

不論你同公司／上司有幾多過節都好，離開前都要畀面，同時間亦表現自己專業一面，而呢個畀面嘅開始就由遞辭職信前一、兩星期已經發生。老套咁講，直屬上司最好係第一個知情人士，同時亦要預早通知。明白說易做難，新工作一日未confirm，一日都未能辭職，好難預早通知。所以最好手法係，當新公司要確定你notice period 或簽約時，盡量遇留多一、兩星期。一來可以有空間通知現上司同安排手上工作，二來亦可以預少少時間畀自己休息。同新公司爭取額外空檔時間當然不能太直接，可以嘗試以因工作多年，需要較多時間交收工作為由，需要額外時間，咁做同時亦會間接顯得你專業重情一面。

《無法成為野獸的我們》劇照

另外，辭職信／電郵係一種看似冇用又必要嘅東西，寫咗未必有人睇，但唔寫又唔得。同時大多人會覺得已經準備離開，辭職信點寫已經不再重要。可能辭職信重要性未必高，但唔代表佢冇角色。首先好多人經常問及「辭職信是否一定要實體信？」其實只要係公司常用而formal嘅渠道就可以，經電郵辭職可能會比實體信更好。 除此之外，如果你已經預早通知上司有關辭職事宜的話，呢封辭職信主要收件人就係人事部，並非你上司。上司可能只會睇你邊日離職，而有經驗嘅人事部就會睇到細節。其實好多人會透過辭職信交代其他訊息，如辭職後去向，係裸辭定已有新工作等等，亦會簡單表明。目的在於令人事部更了解真正情況，非單靠上司單方面資訊。尤其當一位「正常」員工突然裸辭，會為人事部帶來多重而重要嘅訊息。

同公司／上司有過節係必然嘅事，唔好介意佢／佢哋之前有幾乞人憎，亦唔好介意辭職後、離職前對你有幾刻薄，但緊記最後一日除咗工作交收外，亦要作情感嘅交收，好多老闆／上司都十分介意。記住，返工做嘅所有事，終極都係為咗自己利益，唔係其他人。所以體面辭職並唔係為咗佢哋而做，係為自己而做。







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