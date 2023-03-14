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隨著人工智能同區塊鏈等高端科技發展迅速，初創公司不斷湧現，近年求職網上唔難見到好多初創公司職位空缺嘅招聘。不過搵一間好公司難，搵好嘅初創公司更難，求職網上每間公司都寫到自己前景無限，而且人工高福利好，但實情就「伏工處處」。雖然加入初創公司看似係高風險行為，但同時高風險就有高回報，相當吸引。如果能夠揀到好嘅初創，成功於早期加入並獨角獸公司初代員工，分分鐘年薪數百萬。

有別於其他公司， 大多初創公司因營運時間尚短，其背景、工作範疇、成功項目、合作夥伴等資料都並不完整，能夠上網搵到嘅資料未必多，亦未必有太大幫助，求職者難以從零碎資料判斷公司究竟「有冇伏」。所以當如果覺得公司行業同職位合適的話，最好先面試了解一下。但緊記一點，除了解公司前景外，最重要係了解其CEO背景同埋新／舊資金情況。

《Start-Up：我的新創時代》劇照

CEO有冇喺大公司曾擔任過高層角色、人脈夠唔夠強、有否曾經負責成功項目等都十分緊要。如CEO喺大公司工作過，代表巿場對佢能力有一定程度肯定。而且大公司高層能建立較好人脈網絡，除咗可以吸引較強班底加入初創公司外，「金主」來源會相對多。另外初創起步時其中一大難題係資金周轉，而金主多的話公司營運相對地穩定，長線發展可睇高一線。面試時要多了解CEO，面試後亦要搜尋一下CEO嘅LinkedIn，了解其工作背景同朋友圈等，從中可搵到金主嘅蛛絲馬跡，能令你對公司更有信心。

另一方面，初創公司所出嘅人工亦藏著不少提示。現時好多初創公司喺求職網所提及嘅人工，都並非「即時」能夠得到嘅薪金。因初創公司早期未有實際收入或仍處於收支未平衡階段，人工成為最大開支之一，所以初創慣性將公司股份、將來上巿後嘅股票、年尾或項目完成後嘅花紅等等計入人工一部分。但值得留意係，有小部分初創喺扣除股票花紅後，月薪金額仍高於巿價，代表住好有可能強勁金主早已出現，同時對公司前景十分有信心，所以先不惜工本高薪挖角，係一個好跡象。

當搵到潛力初創公司時，亦要懂得揀合適時機加入公司。早入職能成為老臣子，獲得最抵最多嘅股份同花紅。但同時間會面對公司於起步初期好多不確定因素，於種子輪融資前後倒閉機會較高。而較後期入職雖然能享受公司較穩定局面，平均實收月薪亦會較高，但就可能錯過最吸引嘅紅利。如果入職後不久公司就立即上巿／賣盤／合併等，到時可能錢又攞唔到，更頻頻出現「大地震」，最後公司已經變咗質。

職場生態近年已經進入咗第二個階段，變化在於一瞬間，不論搵工、返工、升職等已經難以用舊有一套走天涯。時刻捉緊巿場脈搏，先係致勝之道。







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