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雖然香港人奴性甚重，但相信唔使做任何調查，絕大部分打工仔都一定十分支持四天工作制。其實早喺幾年前已經有國家企業開始試行四天工作周，更有不少企業試行後至今仍保持四天制，工作效率更比之前為高。

英國係其中一個較積極推行四天制嘅國家，去年已有61家企業參加試行計劃。雖然一周只工作四天，但企業要確保打工仔人工不變。企業試行一段時間後都表示成效理想，有九成企業決定延長四天制，當中更有三成企業決定永久實行。另外西班牙政府早前撥款1,000萬歐元以推行四天制試驗計劃，參加企業最高可獲15萬歐元補貼。但企業必須將工時減少最少一成，需最少兩成半員工受惠，同時要提出改善企業 / 員工生產力計劃書。而日本微軟於2021年已推行四天制，其後表示工作效率上升近四成。不少企業試行後對四天制都十分正面，除改善工作效率外亦降低公司開支。

四天制看似百利而無一害，但其實從打工仔角度睇，又未必100%贊同，不少打工仔初時對此感到憂慮。主要擔心如果工作量不變的話，四天或五天工作基本上並冇分別，如四天未能完成所有工作而需將工作帶返屋企完成，制度變相形同虛設，更可能因為未能完成工作而被公司「合理裁員」。後來發現結果係完全相反，因打工仔明白到如要享受到四天制嘅好處，就必須善用時間。所以大部分企業員工喺推行四天制後變得更有效率、會議更快完成並達到目的，歸屬感大大提升，間接改善「大辭職潮」情況，同時亦證明大部份打工仔嘅效率一直被低估。

《大叔的愛》劇照

雖然國際推行四天制已有一段時間，但至今仍有學者認為四天制未必完全可行。如要全面實行四天制，亦需一段夠長嘅時間消化。不同國家、不同行業有自己嘅工作文化同結構，大大改變社會模式，同時會對勞動人口巿場帶來衝擊。如飲食業或服務業推行四天制，就需要增加人手作替更。另外部分企業初期可能需大大增加成本去維持營運，變相亦產生不少負面嘅營運改革同裁員情況。所以如要理想實行四天制，必需政府及企業一同合作計劃推行方案。

其實四天工作制只係一個開始，相信不久將來會有更多職業改為三天、兩天，甚至全面浮動上班時間。加上高科技配套如VR、元宇宙、人工智能機械等配合，能令工作效率去到另一個階段。到時就再唔係企業主導工作時間同空間，而係員工主導。







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