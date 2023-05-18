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好多人認為「成功需父幹」係致富最快同最有效方法之一，而對香港人嚟講第二個方法可能就係炒樓。不過隨著樓價回落同加息等影響，近年炒樓致富成功機會好似較細。如果本身唔係一早已經成為高薪一族或有較多積蓄，要成為百萬富翁甚至係千萬富翁，對好多人嚟講可能都係一個冇乜可能達成嘅目標。但早前有研究指出，原來好多百萬富翁嘅背景同出生都係十分普通，要成為百萬富翁可能並非遙不可及嘅事。

外國一間財務研究公司早前對超過一萬多位百萬富翁（美元）進行調查，研究佢哋成為富翁前嘅生活環境同財務習慣等。原來大多富翁出生都好普通，近八成百萬富翁並非依靠「父幹」或家族財產而致富，同時間家庭收入亦只係中等或以下級別。62%受訪者出自普通學院，並唔係名牌學院。喺工作方面，約三成受訪者致富前未曾擁有一份10萬美元以上年薪嘅工作，C-Level 或其他高層職位亦唔多，只得約15%左右，大多真係靠自己白手興家。而受訪者首五大職業為律師、老師、會計師、工程師同管理人員。93%更表示佢哋成功一定唔係靠高薪工作（但其實以上職業人工都唔低），而係靠努力。由以上可見「成功需父幹」同高薪一族看似非致富必要條件。

《當你沉睡時》劇照

調查另一重點就係佢哋嘅財務習慣，研究指大部分受訪者對投資都較為保守，唔會選擇高風險投資或只投資一隻股票。約七至八成嘅投資組合以長線、有規律同持續為主，或會投資長線基金。而75%富翁中，就算有冇信用卡，一生人從未欠下任何信用卡卡數，八成多受訪者購物時亦習慣多用傳統「shopping list」。能夠見到大部分人對理財／消費都有一定規律，甚少偏離一早定下嘅計劃，而以上習慣有助打造一個較穩健財務根基，令佢哋更專注長遠工作、生意或投資等發展。

當然要致富仲受好多不同因素影響，但從以上調查可以看到兩點。一，不論你站於起跑線邊一個位置，都唔係主要影響你成為百萬富翁原因之一。二，如你並非投資高手，簡單同防守性強嘅投資組合，令你更無後顧之憂去發揮所長，向終點進發。要成功，雖然唔易，但亦唔係想像中咁難。







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