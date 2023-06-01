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見工就見得多，但有冇諗過由你send CV果刻開始，到你獲得面試機會，再成功得到offer，以上整個過程如果以數據呈現出嚟的話，不論你係求職者或人事部，都可能會對搵工／見工有另一番體會。今日就嘗試用「數據說話」，以下綜合咗不同數據分析，了解搵工過程到底發生了甚麼事。

從人事部層面看，大企業每推出一個職位空缺，人事部就會收到大約 250位求職者嘅CV，普通企業則平均約有118份。CV 經人事部篩選後，250位求職者中約55位有面試機會，平均數為22%，而最低面試機會率為1.6%，視公司規模同工作類別而定。當中人事部喺整個請人過程中，由收CV後開始計到最後出offer，大約需時20至40日不等，公司規模愈大、時間愈耐。所以打工仔send CV或面試後，亦可參考以上時間去決定幾時再聯絡人事部、幾時放棄該公司嘅申請。

從求職者角度看，當求職者每次搵工時，大多數人遞交21至80份申請後就會成功得到一個offer，人數佔大約31%。其次有29%求職者能夠喺11至20份申請中就已經成功，約20%求職者申請超過81或以上份工作先至成功搵到工。另外，大多人如果獲得面試，佢哋嘅成功率屬中上，約六成人每send 10份CV就有一次面試機會，當中有一半人每三次面試就會成功獲得一個offer。而如果工作係由朋友介紹的話，成功率更超過一半。

男女求職者對比數據亦十分特別，平均計求職時女性比男性更為審慎，所以佢哋比男性較少遞交工作申請。原因係大部分女性認為新工作要求／內容要同自己能力 100%吻合，先會遞交申請。相反如新工作吻合度只得60%，男性都會選擇遞交。所以喺不同職級嘅工作申請中，女性求職者成功率都比男性約高16%左右。

當然不同行業、不同公司、不同地區，都有自己一套獨有文化同系統，所以以上數據只作參考。但聘請／搵工過程中，佔不少因素都係以情感作主導，難以估計。而數據就將情感立體化，更能了解自己嘅位置。







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