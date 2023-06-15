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蘋果喺上星期WWDC發布會上除推出多項新iOS新功能及新Macbook Air外，同時更推出全新MR（Mixed Reality）頭戴式眼鏡 Apple Vision Pro。MR 意思係混合式實境，同時利用AR／VR 打造出一個沉浸式體驗。可以同時將現實世界情況同虚擬畫面結合互動之外，玩家更毋須使用其他裝置，只要用眼球同手勢就可以操控Vision Pro見到嘅內容。大眾重點放於其零售價$3,499美金，高昂定位令人卻步。其實當蘋果推出Vision Pro後，重點並不在於其售價，而係大家可以從產品喺巿場中嘅定位，睇到不少玄機。

圖片來源：Apple

MR眼鏡再配合獨有iOS同App所塑造嘅效果，不少人認為同元宇宙概念十分相似，Vision Pro其中一個功能係可以掃描玩家頭像後創造自己獨有虛擬頭像，喺虛擬會議或不同場景上同朋友交流，同Meta等元宇宙公司概念十分相似。但蘋果喺整個產品發布中完全避開對元宇宙相關嘅詞語同內容，一來唔想同元宇宙拉上關係，繼而影響股價，二來亦唔希望令大眾誤解Vision Pro係同Meta元宇宙眼鏡係同類產品。不過只要大家細心觀察，可以見到今次推出Vision Pro時蘋果對其巿場定位確實有少少尷尬。唔能夠成為元宇宙一分子，亦唔可以只係普通VR眼鏡，最後只能定位為一半娛樂新體驗，一半係家中／辦公室嘅工作輔助工具。最後目標客群變得「兩頭唔到岸」，用嚟工作又覺得唔太大需要，用嚟娛樂又太貴，大多數人都冇一個入手嘅理由，結果只得超級死忠粉絲先會購買。

另一方面，其實呢類元宇宙工具於巿場上已經推出，尤其係Facebook早於2021年10月改名為Meta，宣布會大力向元宇宙巿場進發後，期間不斷對外公開不同AR／VR眼鏡設計原型，令全城期待。但期待還期待，事實係元宇宙項目燒錢速度遠超於回報，令項目至今停滯不前。而當Vision Pro推出後，更接間對Meta 大大力來一巴掌。當Meta連設計原型都未能確定嘅時候，就可能因為Vision Pro而要作出大改動，以加強產品優勢去應對來年巿場競爭情況，Meta又再一次雪上加霜。

從蘋果今次推出Vision Pro，可以見到現時產品係站於元宇宙嘅入口，好想入去但又唔敢行太近，有「試水溫」嘅感覺。其實連蘋果作為巿場龍頭都對元宇宙前景抱有懷疑態度，可見元宇宙又再一次減速。







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