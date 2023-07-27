加入最愛專欄 收藏文章

共享經濟概念早年十分盛行，不同行業都嘗試加入「共享」元素，將其轉為產品或平台出售。雖然共享經濟後來一直被人認為係另類經濟泡沫，但多年來亦出現不少成功例子，有啲更成為獨角獸公司。目前共享旅社同共乘汽車係共享經濟中最大、最成功例子之一，除此之外，另一較常接觸嘅例子相信係共享空間／辦公室。雖然共享辦公室類近業務不斷經歷起跌，但到近年受疫情影響下無阻佢哋收入，反而間接對部分國家業務有利。

圖片來源：unsplash

疫巿成功主要原因，係好多公司疫後開始改變上班模式以減省成本。早前有外國巿場研究公司對過百間大企業進行調查，結果有近六成受訪公司指疫情後約有四分一員工會以共享座位模式上班。公司改以hot desk模式運行，部分員工則在家工作，只需原有五至八成空間就可滿足全公司需要，自建一套共享空間模式。另外亦有不少企業完全地取消租用固定辦公室，容許／鼓勵員工選擇在家工作，希望進一步減省營運成本。而在家工作嘅員工因家中環境所限，會選擇到可時租或日租嘅共享辦公室工作。因此未來巿場對固定辦公室租用需求將會大大減少，企業改為租用共享辦公室。因為需求大增，令不少共享辦公室公司喺逆市下仍擴張業務。

以上情況多出現於歐美地區，而香港或部分亞洲地區情況有少少特別，未能100%受惠。原因香港近十年有好多小型辦公室出租，供應量早已供過於求。另外好多本地較公司為傳統，未能完全接受在家工作、共享辦公室或hot desk模式，所以對共享辦公室需求未如其他地區一樣高。雖然如此，但香港仍搵到另一商機，將目標客群擴大，除企業同一般打工仔外，中／大學生都係重點客群之一，類似情況喺亞洲地區較常見。不少學生因家中無法溫習，咖啡店又經常爆滿，所以佢哋會以時租租用共享空間溫習，平均約每小時$30左右，最平亦見每小時$10，較親民價錢打入學生巿場，為巿場注入一點動力。

相信共享辦公室喺疫情結束後初期能搶到優勢，仍佔到一定巿場份額。但隨著未來數年經濟慢慢步入不景氣，之後辦公室會出現供過於求情況，而業主亦會減租加強競爭力，或轉型成為共享辦公室，到時又會出現新一輪紅海戰。







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情