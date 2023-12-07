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自上年尾ChatGPT熱潮出現後，不同類型人工智能工具充斥巿場，大至企業級數據系統，小至巿民大眾都可以用嘅修圖工具等，令AI 愈來愈貼近生活。而當AI 平民化後，老闆們就會嘗試將AI 引入公司，希望加快工作效率同時大大減低成本。雖然暫時AI 嘅使用看似十分吸力，但其實AI 背後仍存在好多成本問題，搞不好更可能弄巧反拙。

AI 看似能夠大大減低人手同成本，但好多人會忽略前期搭建AI 系統同長遠管理費用。現時有不同AI 工具／系統，較為便宜方法可以直接購入現成AI 工具如生成式AI ，幫助創作圖片、文字、音訊、PowerPoint等。雖然成本較低，可惜坊間類似工具大多較為模板，只能為做特定或單一工序，屬輔助性質或作一般用途 ，對於公司幫助有限。如要作有規模同專門功能，則需購入企業級AI 系統，系統能夠配合公司數據庫及不同情況等一齊運作。相對成本較大，除購入企業級AI 費用外 ，亦需專業人才去進行前期設計及搭建、長線管理及優化系統等。期後亦要時間執整，並非一步到位。而以上投資嘅金錢同時間則經常被忽略於成本當中。

另一方面，網絡安全同權責等亦係潛在隱藏問題。自ChatGPT等工具出現約一年內，已經有不少AI 法律相關問題。如暫時大眾最關注創作作品版權問題、個人資料隱私問題、內容真確性等。而壟斷問題亦值得關注，ChatGPT系統運作模式係先於網絡上收集數據，經運算後得出結果，但如果有人／公司嘗試操控網絡數據，ChatGPT所產出嘅內容就有機會被改寫，而暫時仍未有明確指引去監察相關問題。另外公司仲有資料外洩危機，如公司數據錯誤地放上網絡世界，又或者已購買嘅AI 系統不小心將公司數據同其他系統共用，公司數據就好大機會外洩。以上等等潛在問題極可能令公司帶來重大衝擊。

雖然AI 為大勢，但現時巿場對生成式AI 同企業級AI 都未有太大商業普及化。巿場仍等待兩者之間較中型、能處理行業特別需求嘅AI，以上出現後才能令AI 進入下一個階段。







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