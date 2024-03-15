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AI、Web3.0 盛行同資訊愈來愈發達，令近年多咗人利用創科為創業夢。加上不少成功企業CEO 形象鮮明突出，創業精神亦鼓勵年輕人創業。但好多人都不小心將所謂創業家精神扭曲，全心創業但就欠實際有用行動，心態同能力都不佳而令創業成功率十分低。

第一類較常見情況係巿場上多咗「時令」嘅創業家。由早年社交媒體、後來電商，到今天嘅 AI ，每段時間都會出現當時流行數碼專家或創業家。而AI 去年更大行其道，令情況比以前更甚。好多利用 AI 名義創立公司，呢類創業家著眼點並不在於自身生意，重點只想瘋狂建立人脈，然後再利用人脈賺錢。佢哋會喺LinkedIn 上不停add人，參加不同Business、Marketing Event 派卡片，不問對方是否同自身生意有關，亦唔會理對方技能是否專業，只希望短時間內建立強大人脈網。

其實目的可分兩類，首先因佢哋創業時生意上未有實際內容同方案，只有一個大方向，未知如何處理。所以希望建立人脈作「釣魚」用途，當搵到有用人才或有點子後，就會提出同他人合作一齊建立對方嘅生意，最後變成合伙人。第二因為時令潮流實在太新，好多公司尤其係中少企根本唔了解實際情況。佢哋可以從建立好嘅人脈網中，搵到合適人才作配對，情況有如中介人角色般。雖然難以評論佢哋嘅工作，但因為佢哋不停去識人，又未有識啱人，只想推谷自己個人品牌、人氣，最後令人有種不務正業嘅感覺。

另外近年亦多咗「假門面」網店。社交媒體同買賣平台十分方便，加上建立網站愈來愈簡單，利用網店賣產品成為大眾創業首選。見不少人到外地、國內購入大量產品，一心以為只要放上網就會有生意，但因欠缺營商策略、巿場定位、廣告宣傳等而令網店無人問津。最後好多網店會利用AI 工具或刷流量公司幫手刷單，希望提高網店信譽度同銷售量。呢類情況喺節日旺季更為嚴重，刷單更慢慢變成巿場習慣。

雖然近年不少電商平台已加強措施防止刷單情況，但至今刷流量、刷單公司仍然活躍，一間國際刷流量公司高峰期更有數十萬「刷手」，証明巿場需求甚大。但其實刷流量並不化算，現時網店刷單後真正營利都十分低，大約最多只有20% 至30% 單數來自真買家，當中包括不少售後退貨情況，令成本加重。與此同時，刷單商戶亦有機會被電商平台發現，最後得不償失。

隨著潮流去創業係好事，潛力同爆發力一定高。但總不能只係靠潮流或AI 旗號而忽略實業，要有策略同獨有優勢先係創業王道。







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