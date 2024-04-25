後疫情新常態︰提早晚餐、減少出外！新生活習慣改變企業營運模式！Marketing不停求變是王道

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近來香港好多店舖喺夜晚九點半左右已經關門，十點後街道變得水淨鵝飛。其實唔單止喺香港，不少國家／城巿都有類似情況。除咗經濟不景令巿民減少出外消費，另一原因係疫情過後全球生活模式都改變不少，更出現好多想像唔到嘅新生活習慣。以前企業營商手法主導大眾消費習慣，但今天大眾新習慣反而慢慢改變企業營運模式，部分新習慣更係由年輕一代所帶起。

後疫情「新常態」對全球最大改變，除咗多咗人在家工作、網上購物外，大眾開始習慣少出街，較多時間留喺屋企。去年有美國調查發現，不少主要城巿嘅飲食習慣已大大改變。以往大眾晚餐時段為七、八點左右開始，但今天已變為五點半。有餐廳表示，五點半晚餐訂座率已高過八點，五點前訂座率比疫情前上升近一倍。大眾除提早晚餐外，連最愛嘅「Happy Hour」都提早或減少。就算繼續有公司Happy Hour聚會，亦少咗人選擇酒精飲品，改為無酒精飲品；有餐廳更表示以前盛行嘅午後社交／企業活動，喺疫情後近乎完全消失。餐廳方因此改變晚餐時段同營業時間，本為晚上八點繁忙時段變成「Last Order」時間，而餐廳關門時間改為九點，同時亦會提供更多飲品選擇，如零酒精啤酒等。另外為配合年青人較健康嘅飲食習慣，餐廳增加咗唔同減肥／健康飲食療法元素供客人選擇。

大眾提早晚餐或減少出外，無疑對飲食業帶來負面影響，但另一方面對家用娛樂相關行業則出現新商機。上述「早歸」年青人對Netflix、YouTube等影片娛樂、電玩遊戲等等嘅需求不斷上升，相關電子軟／硬件行業能睇高一線。另外因早年長時間在家工作／上課，大家習慣視像會議。所以愈來愈多人選擇視像而非面對面社交，令VR視像交友、AI 朋友／伴侶、虛擬聊天等「網上／虛擬社交」漸漸開始流行。

疫後加上近年AI等新科技出現，改變全球生活同消費習慣。未來所有生活模式的生命週期只會愈來愈短，做Marketing已經不能再一本通書睇到老，不停求變先係王道。







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