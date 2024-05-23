職場｜公司空降年輕新上司的啟示！覺得你能力到頂？迫你辭職？轉工前需反思3件事！

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有咩慘得過，公司唔升你職之餘，仲要空降一位上司head住你？答案就係空降一位比你年輕、經驗比你少嘅上司。當然年輕唔一定代表能力低，但公司冇跟資歷排輩去選擇升你，即代表你的能力或某方面同公司不協調。如真係出現呢類情況，除積極搵工外，亦要重新反思問題所在，不然轉咗工後同樣事情只會不斷重複。

先排除呢次空降係因為新上司屬皇親國戚，由老細所委派，公司可能都係受害者之一。對比之下呢類情況其實相對簡單，因為如果問題不在於自己，你更無需留戀呢間公司，可以早走早著。而且公司有空降皇親國戚嘅習慣，慢慢在不同崗位亦會發生同類事件。相反，如果問題在於自己，你第一件事並唔係急急搵工，而先要搵出問題所在，同時要了解今天自己同巿場嘅落差。

其實公司空降上司，間接地係叫你自行離開。不論公司如何用語言包裝都好，亦係不爭嘅事實。另一方面，如果新上司年紀比你輕或經驗比你少，更可能代表你嘅能力同經驗已經老化。公司覺得你已經到頂，能力同各項技能都不合時，就連培訓你學新技能都覺得浪費時間，所以先要換人。

首先要了解自己邊方面技能是否老化、自己核心價值係咪貶值。建議第一步可以去求職網先做一個簡單調查，了解一下同一職位/ 職級/ 年資/ 人工嘅工作入職要求，不論係技能、人工、證書等。自己是否缺乏某一方面技能，係語言能力或說話技巧等軟實力不足，還是新科技、AI、學位證書等硬實力追唔上潮流。同時要知道巿場人工水平嘅高低變化，自己係underpaid定overpaid。除研究同職級外，了解上 / 下一級工作要求同樣重要。自己能力或工作內容係咪容易被上/ 下一級同事所取代。因現時全球盛行「去中層化」，公司會要求高層同基層員工各自做多少少，繼而就可以除去中層員工減省開支。以上種種因素都代表著你嘅巿場價值，亦係公司空降而唔升你嘅原因。

空降背後好多含義，可能係公司早已計劃轉型，而自己一直都冇留意到。又或者係今天你對呢個行業/ 職位嘅認知，已經同你入職時唔同咗。更可能係公司誤會咗你唔想升職，所以先安排新新上司。不論原因何在，緊記保持自己嘅巿場價值，令自己不時站於有利位置。







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