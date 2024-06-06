職場｜時間管理大師是如何煉成？學懂XX是高效率第一步！堅持「親力親為最好、最快」最終只會迫死自己？這類人有一大共通點

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好多打工仔自覺成日唔夠時間用，除咗工作太忙、公司太多豬隊友、老細個腦太細之外，亦因為能做到真・時間管理嘅人唔多。而且不少人對時間觀都唔太了解，結果有再多時間也唔能夠完成工作。以下幾個對時間觀同工作效率嘅誤解，值得大家反思。學懂改善時間管理技巧，就算做唔到時間管理大師，都要學會用較少時間完成更多工作。

「有更多時間，先能夠完成手上工作」

首先要明白，如果係自身唔識好好管理時間，就算一日有 36個鐘，你都係唔夠時間用，36個鐘亦會出現36個鐘工作量。不免經常會感到，今日雖然時間好似鬆動咗，但後來又因出現相對嘅工作而變得好忙。歸根究柢重點係高效率，唔係時間多少；當做到高效率時，時間就會變得更多。所以唔係更多時間完成工作，而係更高效率完成工作。

要做到高效率有好多方法。老生常談，最先要學懂何時放棄。何時放棄工作質素、何時放棄某啲工作、何時放棄老細每一個要求等等。當然人人都想每件事情做到最好，但如果時間已迫爆時，只能放棄某啲事情。交由他人處理或用錢去處理，都係放棄嘅一種。不過點放棄都好，絕唔可以放棄自己底線，不然就會跌落忙死輪迴之中。

「親力親為係最好、最快」

職場上唔難見到好多高效率、高能力嘅同事，通常都係最忙一群，其中一個原因係佢哋傾向凡事親力親為。經常會覺得「我教得佢嚟，我做自己已經做完」，大多都係藉口。因為當你有能力嘅時候，你就有方法搵到對的人、做對的事。其實主要原因係呢類人往往缺乏安全感，一來唔放心交低工作，二來如果自己有太多空餘時間時，反而感到不安。最後習慣自己親力親為，習慣「忙」呢種感覺，沒完沒了嘅壓迫最後迫死自己。親力親為只能換來一刻嘅方便，要以長線嘅高效為目標先係真理。

「時間管理只在於管理工作」

好嘅時間管理同高效工作能力，只係助你完成工作嘅一種方法，係所有事情嘅第一步。最終目的係當你完成工作後，先能夠可以好好管理人生唔同事情。千萬唔好自己已經做到高效，而「搵野做」去填補每一個空檔。得閒冇野做，唔代表浪費時間。人生好多更重要的事情需要管理，不論係家庭、朋友，健康、興趣等，以上先係你嘅目標。緊記，100%填滿工作，並非充實人生。







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