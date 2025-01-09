職場生存必修課：學會與上司相處，成為自我思考的YES Ma

加入最愛專欄 收藏文章

每次朋友聚會，總會聽到無數對上司嘅埋怨。人工高唔給力，勁懶又唔幫手，一幫手就豬隊友般累街坊，最後下屬們就承受一切苦難。久而久之對上司愈來愈不信任，繼而產生對抗心態同對立局面。就算佢哋成功為部們贏得掌聲，但負面情緒令你無法認同佢哋嘅能力同功勞。下屬們唔懂得如何同上司相處，唔想做「應聲蟲」亦唔認同佢哋，最後形成惡性循環。2025艱苦年，你未必敢貿然辭職，所以更必須學懂如何同上司相處。

做一個有自我思考嘅Yes man

首先明白一點，好好同上司相處唔代表一定要100%地奉承對方，當然所有人都鍾意聽奉承說話，但大多數暗爽完就算，唔會信以為真。如經常奉承並變成Yes man，最後自己難受之餘，上司亦只當你係冇料下屬，你下屬更有樣學樣變成Yes man 2.0。相反亦唔好凡事抱有對抗心態，見過不少打工仔因覺得上司廢、或冇升職而遷怒上司，令工作氣氛十分緊張。

其實要同上司有良好關係而又唔失去自我，最簡單嘅心態係以「幫上司升職」為目標，大部分情況下同一陣線一齊「打大佬」，一同搞掂佢上司。當然並非上司對錯都要同一陣線，不過如過程中遇上爭執，心中目標不變而非對抗。幫佢升職某程度係幫自己升職，同時建立互信關係，對自己百利無害。就算上司其後見利忘義，但你作為成功背後推手，你嘅能力同經驗就係籌碼，當你要離開時亦可看高一線。

要喺上司心建立固有形象，係一個長遠工程。當然有好多上司對下屬都有先入為主嘅偏見，但你長遠表現一定會令佢哋了解清楚你嘅能力。緊記，奉承說話係「潤滑劑」，只能短時間有效，間中使用並無問題，要長線成功必須做一個有自我思考嘅Yes man 。

放下「廢能力」嘅偏見

每個人喺不同階段需要不同能力值、擔當不同角色。今日你喺人哋下屬，他日你都會成為人地上司，亦會慢慢將現有工作同能力放下，換上一門新技能繼續向上走。嘗試將人工同稱謂拎開，其實每個崗位都係公司一片齒輪，有著自己嘅功能。喺你眼中上司十分無能，其實可能佢有能力嘅一面並未展現喺你面前，亦可能係你未在其位，未能了解其意義。如湊老細都係一門專業，將事情翻譯成「老闆OK」嘅版本、因應老闆不同心情作出合適反應、作為老闆同下屬間嘅cushion等，都係佢哋值價所在，老闆留低佢哋嘅原因。

每間公司都有無能上司，但重點唔係我哋點去數佢不是，而應該喺改變唔到嘅局面下，將自己能力同機會放到最大，喺最壞情況中取得最好回報，先係最實際。







【你點睇？】特朗普指不排除使用武力奪取格陵蘭及巴拿馬運河，你認為言論會否加劇美國與盟友間的不信任？► 立即投票