代理式AI：結合感知、分析與執行能力，賦予AI身體技術即將實現！

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當你剛剛習慣利用AI幫手做計劃書、搜尋答案、修圖等等嘅時候，近月AI界又有新進化，興起代理式AI （Agentic AI），大家還未完全適應AI巿場嘅產品，AI科技又再次帶大家進入另一個階段。其實Nvidia CEO黃仁勳喺2025 CES 演說中亦提及到，代理式AI將會係下一個十分重要嘅發展。AI十年內已經由最初「感知式」到「生成式」，再到今天「代理式」。其實以上三種有乜分別？我哋日常生活同工作中又如何利用不同類型AI？

所謂感知式 AI，係人工智慧初代技術。先透過訓練大型語言模型，令AI能夠辨認文字、語音以至圖像。AI開始能自行吸收外界事物，資訊經進一步分析後對外間環境作出不同反應決策，亦意味著AI慢慢擁有溝通能力。簡單例子如利用人臉識別解鎖、語音分析幫你搜尋答案及幫你工作等。感知式AI係奠定AI界基石嘅開始。

感知式下一個階段就係生成式（Generative AI／Gen AI），以創造／生成內容為主。過去兩年於巿場營銷最為常用，例如利用ChatGPT 生成或改寫文案甚至程式語言、Midjourney或DALL-E生成圖像、Suno創作AI音樂或聲效等等。呢個階段令AI有創作能力。

其後進入下一階段代理式AI，係一個結合感知、分析同執行能力嘅AI，可以自行幫我哋作決定並完成繁複工作。簡單解釋，用代理式AI工具先將不同生成式 AI工具連結，其後再指令不同生成式工具工作。當工具A完成工作後產出數據後，代理式會將該數據交到另一工具B接力工作，如此類推。經過一連串複雜數據連結同分析，最後得出你想要嘅結果或產出作品。簡單例子如，先連結數據／文字分析AI、圖像生成AI及文字生成AI，即時分析數據再自動產出個人化Facebook文案同圖像。

AI進化十分快，3年前最初先擁有溝通能力，再擁有創作能力，到今天更有合作能力。下一個階段就係將AI實體化，意思係賦予AI 「身體」，喺人型機械人上加上AI大腦，將其由虛擬世界帶到現實世界，Tesla 就呢方面已經加緊研發中。而最後階段相信係令AI擁有自由意志，能夠自行思考、批判、執行工作，估計不出五年就能實現。希望高速發展同時亦能平衡安全問題，如果唔係就會引發不可逆轉災難性危機。







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