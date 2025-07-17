職場專屬KOL：由你親手發掘的專屬Influencer

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職場中會遇到好多「你專屬嘅KOL」，直接或間接影響你工作同長線發展。有別於網絡紅人、YouTuber或其他知名人士，佢哋通常只會紙上談兵，建議未必切合你實際需要。而你專屬KOL就一直用身教方式令你成長、不論好壞榜樣都有其學習價值嘅人。呢類職場專屬KOL永遠都要由你自己一手發掘出來，唔會突然間出現你面前，佢哋可以係你上司、同事、朋友、親人，甚至係你自己。要認清各自價值，真正成為你職場生涯中有影響力的人。

上司必定係最影響你職場其中一人，但可惜正常上司已經買少見少，好上司更可遇不可求，而正常又有能力又肯教導你更絕無僅有。反個角度看，不論上司好壞都有其價值，好嘅可以學習，唔好嘅亦可作借鏡。但重點係，唔好只覺得你上司先可以做你嘅KOL，其實其他部門上司分分鐘比你上司更可靠。尤其經常搞到你上司最頭痕嘅人，先係最有學習價值。佢哋可能好了解你部門痛點，或清楚你上司嘅問題，亦可能因為佢哋處事方式有別於你部門作風，經常會出現難以磨合情況。當你一直處於同一上司管理下工作，腦袋好容易被模辦化。多留意其他部門主管嘅思維模式，能夠令你跳出平時工作框框。

上司教你做人做事，而同事就教你生存。好多時同事間互動，往往更值得你去多加留意。除此之外，學習如何同「非朋友」或敵人建立關係，同事亦扮演著一個好重要角色。先唔好誤會，要建立關係並非代表要做朋友，我哋係追求一個可以明爭暗鬥，但要健康、共存、互補不足嘅關係。同事間會產生不同化學作用，而每一個同事組合都係一位KOL，教你公司生存之道。可能你仍處於公司時未必感受到，但當你離開公司到下一份工作時，你就會明白前同事們早已「袋錢入你袋」。

雖然老土但又好真，最清楚你自己嘅人必定係你自己，只係好多人都會選擇逃避，冇好好面對自己嘅問題。筆者以前認識一位部門主管，因為年資長才能升到主管級別。但佢自知能力不足，不懂新科技，亦欠缺管理經驗，所以一直好害怕自己會被下屬取代。而佢面對恐懼嘅方法就係不停責罵下屬，不論對錯都會批評對方，用責罵去換來上司絕對嘅威嚴，藉此作自我保護同增加安全感。責罵批評並唔會改變事實，應該嘗試將自己唔識嘅事情、弱點、唔願意做嘅工作等，一一寫下，再由「另一個自己」去面對。以一個局外人身份看事情，培養多角度看自己嘅能力，亦要勇於面對自己。「另一個自己」可能先係你最好KOL。

生命中嘅「過客」有好多，不在乎過客係咩人，重點在於你用乜嘢角度去觀看呢班過客，從而打造一個適合嘅自己。其實唔同階段會成長出唔同嘅自己，有時較為沉靜成熟，有時會充滿朝氣成為團隊焦點，冇話邊個自己係最好／最差，反而係如何選擇最合適嘅自己去應付不同需要先係重點。







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