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愛美，是女人的天性。友人母親已經八十多歲，近期買了十餘萬港元的美容療程。所以說，女人錢最容易賺，無論你年紀多大，身家多少，總會捨得花錢在美容上。

近年醫學美容大行其道，不少消費者被失實廣告誤導，對誇大的美容效果，深信不疑，既損失金錢，更可能賠上了健康。早前挪威政府立法，如廣告中有修圖美化模特兒外表，包括面部、身材及皮膚等，均須清楚標示，目的是避免大眾過份追求完美外貌。

近期看到一齣 Dove 廣告，主題為「自拍背面」（ Reverse Selfie ），影片開始時是手機中一張成熟艷麗的女生自拍照，獲得不少點讚，最後發覺女生原來是個十三歲的女童，照片是 P 圖的效果。宣傳片呼籲大眾不要盲目追求完美的形象，失去了自信，並鼓勵每一位女生發掘自己真正的美麗（ Real Beauty )。

（影片截圖）

（影片截圖）

據調查顯示，百分之八十的女孩在上載照片前，均會 P 圖改變樣貌，藉此隱藏對自己身體不滿之處，足以證明社交媒體對她們帶來的壓力及不良影響。

Dove 廣告片：













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