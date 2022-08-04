加入最愛專欄 收藏文章

近期娛樂圈意外頻生，早前台灣藝人林志穎撞車受傷，現仍在醫院。林志穎在發生車禍前，曾接拍《 天龍八部 2 》手遊廣告，片中由林志穎、岳小鳳、坤達分別飾演段譽、喬峰及虛竹三個經典角色，故事由現代穿越到古代。廣告推出後，不少人認為林志穎二十年後再扮段譽，仍然帥氣，讚他凍齡有術。

林志穎於2002年在金庸《天龍八部》古裝武俠劇中飾演段譽，成為他入行以來的代表作之一。相隔二十年，如今再扮演段譽，唯一不同的是以前是騎馬，現在是駕車，廣告中出現的跑車是他的珍藏，價值約三千萬台幣的 McLaren 765LT。

（影片截圖）

金庸曾經說過，如果在他的小說中選一個角色讓他做，他願做段譽，因他身上沒有以勢壓人的霸道，總給人留有餘地。

段譽這個角色，扮演過的藝人也不少，除了林志穎外，還有李修賢、湯鎮業、關禮傑、陳浩民及金起範等，不少人認為林志穎風度翩翩，充滿書卷味，跟原著角色氣質神似。

（影片截圖）

希望林志穎早日康復，再戰江湖，說不定二十年後再扮演段譽。

《天龍八部 2》手遊廣告：







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動