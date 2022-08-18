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近期內地有家長投訴，皇家美素佳兒廣告中出現兒童的危險動作，如騎馬、攀岩、滑浪等。雖然廣告中危險動作的畫面是後期製作效果，但家長們仍然擔心若大眾不知實情，可能會帶著兒童去模仿廣告中的動作。

（香港版廣告截圖）

（香港版廣告截圖）

內地律師表示，未滿十四歲的青少年演出的廣告，不得含有引發其模仿的不安全行為，皇家美素佳兒廣告涉嫌違反《廣告法》及《未成年人保護法》。

談及廣告小演員，近年社交媒體出現不少兒童KOL，吸引粉絲無數，更成為各大品牌爭相羅致的對象，不少孩童吸金力比大人還要強。《福布斯》曾公佈網紅收入排行榜，其中一個幾歲的KOL憑玩遊戲年收逾億港元，羡煞旁人。

然而亦有不少人反對父母以子女作搖錢樹，令他們失去童真，甚至遭壓榨。據聞美國曾經有婦人為了拍攝影片在YouTube頻道播放，不惜虐打五名子女，以及多年來禁止他們上學，而這些事情並不罕見。現今的法例未必能保障小網紅，避免他們被剝削，看來保護兒童的法例，需要與時並進。

皇家美素佳兒廣告片（香港版本）：







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