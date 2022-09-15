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末代蘇聯總統戈爾巴喬夫早前病逝，終年九十一歲。世人對他的功過毀譽參半。西方國家讚揚他是偉大的領導者，不但促成柏林圍牆倒下，讓歐洲回復民主自由，更令蘇聯與西方冷戰結束，1990年戈爾巴喬夫獲頒諾貝爾和平獎。

然而國民則不滿他令蘇聯解體，削弱國力，並指責他在任內推動經濟改革，引發通脹加劇，民不聊生。

戈爾巴喬夫下台後，為了生計，除了出書和演講，更接拍廣告、電影、紀錄片及主持電視節目。其中一齣廣告是為Pizza Hut作代言，片中他與孫女步入紅場的Pizza Hut餐廳，店內的食客為他的功過爭論不休，最後大家都贊同戈爾巴喬夫為他們帶來不少東西，如Pizza Hut等，並向他致敬。

（影片截圖）

由於戈爾巴喬夫是前國家領導人，他堅持在廣告中不吃pizza。據聞他拍攝廣告的酬勞是十六萬美元，目的是為了資助戈爾巴喬夫基金會。

此外，戈爾巴喬夫也曾接拍 Louis Vuitton 平面廣告，廣告中，他在車上凝望窗外的柏林圍牆，廣告被俄羅斯媒體批評是揭蘇聯歷史的傷痕。

Pizza Hut廣告：





Louis Vuitton 平面廣告：

（圖片由作者提供）







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