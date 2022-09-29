加入最愛專欄 收藏文章

早前深受民眾愛戴的英女王伊莉莎白二世( Queen Elizabeth II )駕崩，舉國哀悼，成千上萬的群眾湧到街上送別女王。

不過有人發現女王的靈車竟貼上殯葬公司「William Purves」的標誌，民眾不滿殯葬公司趁機賣廣告，對女王極之不敬，甚為震怒。殯葬公司官網被人狂插，引致死機，最後貼紙被移除。「William Purves」 發聲明致歉，並解釋靈車貼上公司標誌是一貫做法，能為女王服務是莫大的榮耀。

伊莉莎白女王是英國在位最長的君主，享年96歲，早前女王登基七十載「白金禧年」( Platinum Jubilee ) 慶典，英國皇室特拍攝了一支宣傳片。片中女王與英國兒童文學經典角色柏靈頓熊（Paddington Bear ) 合演對手戲，女王並從手袋拿出橙皮果醬三文治（Marmalade sandwich)，十分搞笑。影片被瘋傳，網民大讚女王演技出眾，充滿幽默感。

（影片截圖）

據聞女王逝世後，民眾紛紛到白金漢宮致意，有人更獻上橙皮果醬三文治，可見影片深入民心。

英女王「白金禧年」慶典宣傳片：

（影片來源：The Royal Family）







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看