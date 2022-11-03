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廣告背後 - 袁靜

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2022-11-03

低成本邀名人「代言」！馬斯克被deepfake成投資平台代言人！深偽技術會否有違法風險？

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　　近年深偽技術（deepfake）大行其道，美國出現不少以這項技術製作的廣告，一眾名人被抽水，其中包括布斯韋利士（Bruce Willis）、湯告魯斯（Tom Cruise）、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、奧巴馬（Barack Obama）等。

 

　　近期看到房地產投資平台reAlpha的廣告，就是採用深偽技術將商業大亨馬斯克（Elon Musk）擺上枱。據聞這支廣告雖沒有馬斯克授權，但也未必違法。仔細看此廣告，原來在影片下方有小小的字幕寫著：「這不是真正的馬斯克」。

 

（影片截圖）

 

　　reAlpha在推出廣告前曾咨詢律師，律師認為馬斯克沒有在廣告中推銷產品，只是採用諷剌手法宣傳，並加上免責聲明，應該問題不大。

 

　　對廣告商而言，找名人作代言，無疑可增加宣傳效果，但除了要支付名人巨額代言費用，還有化妝、髪型及服裝設計也要指定人選，一濶三大，花費不菲。

 

　　無可否認，使用深偽技術複製名人可節省成本，但廣告商亦要考慮到違法的風險。

 

reAlpha廣告片：

 

 

 

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