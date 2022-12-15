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近期爆紅日劇《初戀》（First Love)引起全城熱議，一眾演員備受關注，其中飾演少女版滿島光的八木莉可子人氣急升，有人讚她樣子清純甜美，貌似大美人林青霞，更被封為新一代「國民初戀」。



(圖片來源：Netflix)

然而，近日有網民指出八木莉可子跟余文樂撞樣，更將《別問我是誰》MV中余文樂反串畫面與她在劇中片段作比較，不少網民認為二人確有幾分相似，並表示即時對女神幻想破滅。此外，更有人批評八木莉可子身型高大，跟成年版的滿島光氣質截然不同，雖然如此，亦無損其受歡迎程度。





(圖片來源：Netflix)

八木莉可子皮膚白晳，濃眉大眼，不少人誤認她為混血兒，原來她是土生土長的日本人。她十四歲時參加模特兒比賽出道，曾為寶礦力作代言人，被視為名模水原希子的接班人。在寶礦力廣告片中，她穿上校服與近三百位學生齊齊跳舞，動感十足，充滿陽光氣息，令人印象深刻。





(圖片來源：寶礦力廣告片)

其後她首度參演日劇《穿越時空的少女》，飾演網絡偶像大西敦美，演技備受讚賞，大獲好評。今次八木莉可子憑着《初戀》一炮而紅，前途無可限量。

寶礦力廣告片：

https://www.youtube.com/watch?v=Qj-RIVc