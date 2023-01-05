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廣告背後 - 袁靜

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2023-01-05

比利逝世｜球王比利、鍾楚紅曾兩度拍Puma廣告！23歲紅姑跑步跳舞青春無敵

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　　早前球王比利去世，他是史上唯一奪得三屆世界盃的球員，並且是至今世界盃最年輕入球紀錄的保持者，球王之名，當之無愧。比利由一個窮小子變成萬人景仰的球壇王者，除憑藉著超凡天賦外，最重要還是不斷努力和堅持。

 

 

　　比利球技風格獨特，他像跳森巴舞般踢足球，優美浪漫，加上著名的「倒掛金鉤」招牌動作，令球迷歎為觀止。

 

　　退役後的比利，經常預測世界盃及歐洲足球錦標賽結果，但他看好的球隊大都沒有好下場，所以被封為「烏鴉嘴」。其中1994年世界盃比利預測哥倫比亞將奪冠，結果哥軍分組賽已被淘汰，有球員回國後被殺，令全球震驚。

 

　　比利形象正面，深受廣告商歡迎，曾為不少品牌作代言人，其中最為香港人所津津樂道是與大美人鍾楚紅合作的Puma廣告，當年青春無敵的紅姑，美得不可方物，與比利攜手拍廣告，一剛一柔，擦出火花，成為一時佳話。

 

 

　　當時負責Puma廣告創作的正是朱家鼎，他與紅姑亦因此而結緣，其後二人共墮愛河，並步入教堂，是轟動廣告界的盛事。

 

Puma廣告（網上影片）：

 

 

 

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