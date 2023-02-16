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OpenAI研發的聊天機械人ChatGPT自推出後爆紅，在短短兩個月內活躍用戶已逾1億人，風靡全球。





（圖片來源：UNSPLASH）



為此，Google 隨即推出聊天機械人Bard迎戰，怎料在宣傳片中Bard回覆問題時出錯，令人對Google AI系統失去信心，引致Google母公司股價大跌，市值蒸發逾八千億港元。今次事件證明電腦並非十全十美，暫時仍未能取代人腦。





（圖片來源：UNSPLASH）



雖然如此，為爭佔ChatGPT市場，各大科技巨頭已經磨拳擦掌，據聞Microsoft將斥資100億美元作相關發展，似乎看好ChatGPT的潛力。



ChatGPT大行其道，估計不少工種將會被AI取代，如翻譯員、秘書、編輯、金融分析師、會計師等；然而若是涉及創意和情感的職業，如設計師、藝術家、心理醫生等，便較難取代。ChatGPT為世界帶來翻天覆地的改變，大家要裝備好自己，迎接新時代的來臨。



近期看到多年前Michelob ULTRA 啤酒廣告，片中AI機械人處處表現出色，比人類優勝，但無奈品嚐不到人間美味，感到十分失落。無論AI有多卓越，總有不及人類的地方，只要人類自強不息，相信最終也不會被Al取代。





（圖片來源：YouTube@Super Bowl Commercials）



Michelob ULTRA廣告片：

















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