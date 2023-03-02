加入最愛專欄 收藏文章

南韓人氣女團組合BLACKPINK代言產品多不勝數，其中包括Chanel 、Dior 、Celine等時尚名牌，是廣告商的寵兒。

早前BLACKPINK更與著名餅乾品牌OREO聯名合作，創製出黑色及粉紅色夾心餅，產品一推出，粉絲即爭相搶購。







OREO X BLACKPINK夾心餅包裝設計別具心思，以粉紅色及黑色為主，每包附送一張BLACKPINK成員簽名小卡，共有十款，粉絲集齊一套，更具收藏價值。OREO X BLACKPINK夾心餅在印尼首先推出，隨後在亞洲其他國家陸續登場。











過去OREO曾與意大利網紅Chiara Ferragni及樂壇天后Lady Gaga等推出聯名產品，掀起搶購潮。此外，OREO亦曾與Pokémon 合作，將十六款得意可愛的小精靈印在夾心餅上。據聞當時由於「夢夢」小精靈的OREO出現機率較低，在拍賣網站炒上逾二十萬港元之天價，令人咋舌。



OREO聯名合作的營銷手法為產品帶來新意，將百年老牌成功塑造年輕化的形象。OREO，不再是「老餅」！



OREO X BLACKPINK廣告片：









