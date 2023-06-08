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早前韓劇《黑暗榮耀》熱爆，除了女主角宋慧喬被讚演技精湛，飾演反派的女配角林智妍也大獲好評，人氣急升。近期林智妍與劇中飾演丈夫的鄭星一合作為飲品拍廣告，推出後網民紛紛留言大讚廣告搞笑有趣。

廣告系列共有多支廣告，第一支是講述林智妍下班回家後，躺在背枕喝茶，怎料背枕原來是北極熊，還問她茶好不好喝，嚇得她發狂尖叫。

第二支廣告是飾演警察的鄭星一在林智妍家調查北極熊的蹤跡，鄭星一拿著飲品空瓶子問她是否全喝掉，有沒有剩下給他？林智妍一面無奈說：「沒有了。」最後北極熊突然出現說：「好過分！」

第三支廣告是林智妍在戲院看電影，坐在旁邊的北極熊看到紀錄片時，不禁低泣喊著媽媽。

第四支廣告是在手術室中，飾演醫生的鄭星一叫林智妍將飲品遞給他，林智妍感到很驚訝，鄭星一還大聲責斥她：「你不要健康嗎？」躺在手術床的北極熊插嘴說：「快給他吧。」

最後一支廣告是林智妍看醫生，但醫生背後原來是被北極熊操縱，藉此推銷產品。





I’M ALIVE 廣告片：











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