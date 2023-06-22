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早前滴露邀得編劇、導演兼演員谷德昭作廣告代言人，片中谷德昭與不同年代的「迷你谷」公仔做對手戲。

製作團隊創造多個微型場景，以及谷導參與過電影中的道具，如《國產凌凌漆》的皮鞋吹風機、《食神》的黯然銷魂飯、《龍咁威2003》的瑞士山區肺等等，藉此回顧谷德昭不同階段的心路歷程，宣揚「我地方，我哋Care」精神。

談及谷德昭，大家都會聯想起他胖嘟嘟、笑嘻嘻的樣子，但自從他淡出幕前工作後，在《全民造星3》再亮相時身形暴瘦，因此引起各方猜測，更一度盛傳他患上甲狀腺病，最後谷導解釋自己是因為健康而減肥，叫大家放心。

谷德昭是著名的喜劇演員，可是他的人生並不如他演出的電影般充滿歡樂。在2006年，他的母親因患上思覺失調而輕生，過了不久，二十歲的姪子也是患上同樣疾病而自殺，面對兩個親人離世，加上姪女谷祖琳患上抑鬱症，谷德昭深陷人生低潮，幸好女友林子萱陪伴在側，才可走出陰霾，重新振作，並積極運動，成功減磅。

戲如人生，但人生並不如戲。

滴露廣告片：















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