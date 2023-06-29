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廣告背後 - 袁靜

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2023-06-29

Dove x 遊戲商廣告出事！鼓勵不要為身材失去自信，最後竟得罪遊戲女玩家？

#數碼營銷 #廣告 #廣告製作 #dove #Women in Games #Epic Games #女性歧視 #女遊戲玩家

　　一直以來，Dove的廣告多以推崇女性自然健康美為主題，獲得不少掌聲，但近期與 Women in Games 及 Epic Games 合作的一支廣告受到狂批。

 

　　廣告以動畫形式展示，片中女主角是個身型 fit 爆的威猛女戰士，然而當她卸下盔甲及抹去化妝後，原來是個身型肥胖的大媽，可是她沒有自慚形穢，最後以真面目示人，繼續奮勇作戰，對抗敵人。

 

 

　　影片主要是呼籲女生不應因為身材問題失卻自信，不要受刻板女性形象所影響。宣傳片推出後，引起許多女性遊戲玩家不滿，認為廣告暗示她們又肥又醜；而健美的玩家則覺得廣告對她們不公平，好像是說美麗有罪。Dove的廣告原意是鼓勵女生對自己身材有自信，但被指摘對女性歧視，真是始料不及。

 

 

　　多年前Dove也曾經推出過惹起爭議的廣告，廣告片中一個黑人女人脫去外衣後變成白人，被批評種族歧視。雖然Dove立即將廣告下架並致歉，但網民似乎不收貨，揚言要抵制Dove產品。

 

　　Dove今次得罪女性遊戲玩家，是敏感度不足？還是不知悔改？

 

Dove廣告片：

 

 

 

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