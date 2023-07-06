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早前九十歲的奶奶接到騙徒的電話，訛稱是她的兒子，還說昨晚喝醉時與未成年少女發生了關係，被警察拘捕，需付保釋金，並叮囑她不要告訴家人。奶奶不虞有詐，立即往銀行取了八萬元，銀行職員機警地問她要拿這麼多現金有何用途，奶奶騙他說因要付裝修費。

騙徒約她在黃大仙公園等，說因為那裏近警署，並稱會派朋友取款。跟著奶奶坐的士往黃大仙公園，當的士司機問她是那一個入口時，奶奶突然醒覺，心想為甚麼兒子不叫她去警署？最後直接去了黃大仙警署，八萬元幸保不失。

詐騙事件層出不窮，令我想起日本防詐騙廣告，片中年紀老邁的媽媽接到騙徒的電話，訛稱是她的兒子，說失掉了客戶的金錢，並且今天要付款，否則會被開除。

媽媽正準備幫他之際，突然看到兒子留下的貼紙，貼紙上寫著：「接到可疑電話，記得問他下次要帶妳往哪裏玩。」媽媽立即問騙徒，他當然答不上，媽媽便掛斷電話，原來兒子跟她約定一起去泡溫泉。這個防詐騙方法也不錯，家中有老人家可借鏡。

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