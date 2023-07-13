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「宇宙最強」國際巨星甄子丹早前為《第95屆奧斯卡頒獎禮》擔任「最佳電影歌曲」頒獎嘉賓，引起一場風波。原因是甄子丹在接受訪問時，談及香港2019年社會運動，他指當時不是示威，是暴動，抨擊西方媒體如BBC、CNN等對中國的報導偏頗，只關注負面新聞。

事件引起部分港人不滿，有群組在網上發起聯署，促奧斯卡撤銷甄子丹擔任頒獎嘉賓的邀請，據聞相關聯署逾十萬；然而亦有人發起聯署，支持他擔任頒獎嘉賓，最終甄子丹在爭議下如期亮相奧斯卡頒獎禮。

談及甄子丹，近期他為Apple作代言人，介紹iPhone私隱保護功能，片中甄子丹化身保護私隱使者，大顯「葉問式」身手。他一身黑色西裝，搭配印有Apple私隱保護功能標誌的T恤，穿梭於辦公室、超級市場及公園等，由頭打到尾，將窺探私隱的不法分子一一擊倒。廣告片推出後，網民大讃甄子丹型爆，但亦有網民批評他所穿著的Apple T恤不好看，你又覺得如何？

Apple廣告片：







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