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「唉！」同事清水在走廊見到我，歎了一聲，搖搖頭。我剛好去 pantry，她跟著我一齊走去歇歇。

Pantry 布置得很精美，有一張黃色梳化，外加幾張英式座椅，牆上掛了幾張抽象畫，外面是無敵的維多利亞海景，在此飲即磨咖啡或陳年普洱，真是享受。

她甫坐下便連珠炮發的說新調來的上司無膽鬼，竟像隱形人般不覆她的電郵。

這不是她的風格，叫她清水，正因為她對任何事物都像絕緣體般，毫無個人情感，不參與別人的八卦是非，更不涉任何小圈子的政治鬥爭，如清水般純潔。

聽她滿腹牢騷，肯定這次是無膽鬼的不是了。

「之前，他來港時，已跟他說過人手很吃緊，有兩個合約員工的 budget 要給我留下，否則不能完成手頭工作。」

她說，剛收到人事部新井小姐最新編制報表，發現沒有了那兩個合約員工的名字。於是立刻發電郵追問新井，亦把新井的報表傳給無膽鬼，問他究竟有沒有替她保留那個合約員工的編制。

「怎知他像縮頭烏龜般，完全不覆電郵！」

「你追了他多少次？」

「三次！」清水說：「如果他還不覆，我真不知道該怎樣做才好。」

我也領教過無膽鬼的虛偽手法。他在別人面前裝作善於聆聽，對別人提出的意見和建議全部照單接受，還表現出一副感同身受的樣子。可是會議後卻像失憶般，把所有承諾過的話一概不認帳。

給他無膽鬼這花名，是我老友野牛的傑作，他和無膽鬼曾經在新加坡合作多年，說他怕背黑鍋，所以不當出頭鳥，但他最不該的是人前人後裝作好好先生。因此，才顯出他的虛偽！野牛最看不起他。

無膽鬼本質上是個好人，卻掛著好人的面孔，玩弄一些不是好人應該做的小詭計。我有點同情他，因為他是怕惹禍上身，會丟了飯碗。







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