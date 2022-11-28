加入最愛專欄 收藏文章

（欲知前事，請看職場人心難測！先下手為強以控制大局？為何背叛自己的人都是昔日的親密戰友？）

老鬼問我的兩件事，都是和客戶服務有關，兩件事都發生在幾個月前，客戶對我們服務有投訴，說在付運上有所延誤，引致他們有所損失，要求賠償。

不過，據調查所得，兩名客戶所提供的送貨地址都有遺漏地方之處，當負責送貨的外判公司和兩客戶聯絡時，卻一時間聯絡不上。及至聯絡上客戶，外判公司亦立刻送上貨物。

所以，當客戶服務部把投訴送來給我時，我並不認為公司要作出賠償，當時亦跟羅拉討論過此事，她亦同意我的決定。

此等投訴例屬小事，並已解決，而負責解決投訴的羅拉和我亦無甚分歧。若不是老鬼問起，我壓根兒記不起此等小事。雖然心有疑問，我還是把我如何處理此事簡略地向老鬼報告。

羅拉把此等已經解決了的小事拿出來造文章，不像是她的風格。但現在公司正值多事之秋，每個人都在為自己盤算，找靠山、搶籌碼，對自己前途或許有決定性的影響。

過了兩天，老鬼再來電郵，大意是要我和客戶服務部多作溝通，皆因雜誌設計和銷售，若能配合客戶服務部，對公司的業務會有幫助。這些話不像是無的放矢，意有所指是誰，不就是我吧！

羅拉重提兩件已解決了的事，容易給老闆一個錯覺，以為我和她沒有溝通，而且責任在我身上。

這是很高明的一招，說的事小，別人便不會翻箱倒櫃的和她爭辯真正發生了甚麼事。老闆則先入為主，以為她說的有理，而我後來的解釋便變成defensive了。

我感到被羅拉出賣，她在老鬼和笑面虎面前插了我一刀，我卻無能為力，不知應該要怎樣做。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇