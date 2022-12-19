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大部分老細對人講話，自信心爆棚，講到自己天下無敵；但在辦公室內的管理，卻疑心重重，毫無自信。

他們即使讀完EMBA，讀過甚麼叫Delegation ，向下屬放權，甚至接受訪問時也朗朗上口，但在辦公室內就絕少這樣做。

正因為他們不懂管理，應該說他們不懂得把一道生產程序、一場event分成小組後，如何再整合，要求各小組互相補位之外，最重要是主動介入。當然更多的是他們沒有太多料子，只是得到「主子」信任，才可坐上高位。

這樣說表面上是看不起他們，實際上是承認他們也有本事，只不過不放在工作效率上，亦不管員工死活，而只求捽數結果，滿足大老闆。

他們和大老闆一定好，左右手，所以他們最忌真正做事的下屬，怕他們做出成績，影響他們在公司的影響力。他們又最愛向他打小報告的下屬，因為可以掌握公司情況，認為是忠心的表現。

坦白說，我們做事，最怕遇到這些上司，我才懶得和他們打交道，因為打從心底裏我就討厭他們。

像剛接管一部門，怎料部門副手每次和我開完會後，就跟我上司匯報。其實和打小報告無異，上司不但不制止，還問長問短，這就更加證明他要利用其他人來「監視」我。或者他沒有估計到我竟然直接跟他說，以後叫我下屬直接跟我說。

我才不管他怎樣想，總之介入我部門管理的話，可以，我交回給你。但想介入，卻閃閃縮縮，毫不光明磊落。我講話客客氣氣，是不讓人作把柄。

這是「穩住」上司，不讓他有機可乘，因為管理是我的事，他想介入也要出師有名。若給他介入，等於自己讓出陣地，起身。另一方面是「應對」下屬，我直接跟他說得清楚，有問題開會時三三五五「拆掂佢」，開完會就等於搞掂，「做嘢」，不要再節外生枝。

言下之意，就是不要再向我上司打小報告，否則………當然，這幾句話是不用說的。不說得太過清楚，尤其是在辦公室政治遊戲中，留白，是學習保護自己的方法。

話雖如此，那下屬仍不時出現在上司辦公室內，我詐看不見，總之上司不再問長問短便是。我也不會疑神疑鬼，只有像我上司沒真正自信，才會疑心大，才喜歡向他打小報告的下屬。







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