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辦公室政治 - 潘少權

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2023-02-06

職場溝通｜合理批評VS晦氣說話！年輕同事不可罵？管理者經常罵人是病態？「鬧」到最後只得一招解決！

#管理 #打工仔 #人際關係 #溝通 #辦公室政治 #老闆 #職場 #辦公室貼士

　　許多同輩管理人常說現代年青人不可以鬧，好像老細不鬧人不是老細，下屬不被人鬧就不正常。

 

　　同事做錯，管理人有脾氣，正常。問題是鬧人要有譜。

 

　　同事錯在哪裏？錯誤是大是小？錯是否可以避免？是否重複犯錯？是能力不濟而錯，還是態度問題？

 

　　不搞清錯在哪裏，即使鬧了，也是白鬧，嘥氣。

 

　　聽過許多人說老細罵人，罵得合理，他們會受；但更多的是無理取鬧，而且帶有人身攻擊。例如：

 

　　「你讀乜大學、讀屎片㗎！」

 

　　「掃地珍姐都識做啦！」

 

　　「你第一日返工呀？」

 

　　坦白講，這些話根本就不是人應該說出來的，更何況也算是受過高等教育的老細。聽過其他管理人以這樣的話批評下屬，但都是在一些飯局或私人聚會說，這是晦氣話，不足為奇；卻怎樣也不應該以這樣的狠話罵同事。

 

　　不明白為何有人會這樣罵人，一聽就知道無補於事，而且肯定有反效果。被罵的人根本不會聽入耳，只會記著你怎樣罵他，心裏也不斷回敬他。

 

　　這些話沒有對焦至問題核心：錯了甚麼？因何犯錯？而只是針對個人的批評，侮辱同事的能力。為罵而罵，總之就罵。

 

　　經常罵人是一種病態，以自己的權力去欺壓下屬。這類人靠罵人彰顯自己的權力，講到自己天下無敵，無所不能。

 

　　面對這種人，你永遠沒有好日子過，快點遞信。

 

 

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