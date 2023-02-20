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一年，公司在搬寫字樓時，有位先生要求一個有窗有景的位置。

一般公司根據職位高低而安排坐位，他的職級可以坐房，但不滿意房間沒窗，要求人事部改位置。這一改動，不但要替他安排靠窗位置，而且要間隔一個新房，還要把原來已有的房間拆掉，才騰出足夠空間予其他同事。

大家議論紛紛，因為平時都不喜歡他，向上擦鞋、向下擺款。從資源角度，絕對不會這樣做，人事部堅持，怎知他走去大吵大鬧。

理論上，公司有制度，但他直屬上司甚麼也不管，他又屬營業部，公司搵錢的部門，老闆特別緊張。

這些人就是這樣，根本不顧全大局，只愛面子；但更多老闆都是這樣，特別鍾愛營業部，對他們隻眼開隻眼閉。

坐甚麼位置、有房沒房、有窗沒窗、有景沒景，我才不管這些芝麻綠豆的事，最重要是做甚麼和做到甚麼。

人人有本事，只不過我們不屑玩這一套。

許多年前，我在另一家公司工作，給上司玩，不甘心，走了。後轉到一家中資報館，舊同事去新公司探我，一見到我坐的地方，先詫異，後是同情。

當時職級是經理，但只有一張三呎寫字枱；而且整個辦公室，除老總外，人人都坐在大廳，面對面，背對背，毫無私隱。跟舊公司人人有partition 間隔一個小空間，企理又有私隱不同。

之前已是部門主管，而且不到一年，連升三級，房間不小，可以放書籍和植物；一角，還擺放了兩張椅子和一張小圓桌，方便和同事開會。

轉去中資公司，表面上看我有點落泊，怪不得當舊同事來我新公司，看見我「處境」，會認為我是虎落平陽。又因為我們太熟絡，她才會直接問我：「你點解搞成咁？」

當時我不但沒有任何不快，還跟她說：「這張枱已經叫好了，櫃桶裡面雜物不多。只用了一個小時清理，枱面就不算乾淨了，抹了三次⋯⋯」

我續說：「對我來說，這些東西都是虛榮。有當然好，大就更佳，沒有嘛，也OK。細一點亦無妨。」

這些年來，我的辦公室由小搬到大，由無景到海景⋯⋯但永遠都明白，它既不是我的，也不屬於任何一個人。不是嗎？今天我坐的房間，之前不是坐著另一個人嗎？明天或許不是我坐也很正常。 所以坐在哪裡，我都心安理得。

至於那位拆牆搬房的先生，搬進有海景的房廿年，卻每天都把窗簾拉下，有窗等於無窗，為乜？之後他玩辦公室政治玩到上癮，玩死自己，那是後話。







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