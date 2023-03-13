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做老二；他自認第二，沒有人敢認第一。

二十多年來，他公司換了7個老闆，平均4、5年又改朝換代，每換一個老闆就有一批新管理層，這樣一批來一批走，他卻能無風無浪，就像練就了武林秘笈。

當然他的公司肯定經營不善，所以才經常易手。他說每一個老闆入主公司時都是躊躇滿志，滿懷希望，一定請了一批優秀人才加盟。但不管有CEO也好，老闆親力親為也好，有時候他們由簡單到廁所在哪，以至公司如何運作也不知道，更何況一家幾千人公司，始終需要一個盲公竹。

他就扮演這個盲公竹角色，態度誠懇，有問必答，而且要提供甚麼資料也準備充足，又永遠不會對新老闆或CEO說不，這樣他很快便得到新老闆或CEO信任。

不過，許多部門主管卻不像他。在和新老闆或CEO見面時，當新老闆或CEO提出一些建議，很多人都會搬舊的一套來，說甚麼都不行，又或者以前做過。不是意見多多，就是默然不語，像不屑人家滿腔熱誠。這樣給人家一個負面印象，就是不肯改變。

公司經營不善，面對困境；有人出手收購，是看到仍有所為。新老闆當然興致勃勃，滿腹大計；當遇上公司內有人不願改變，就認為他們不肯面對現實，阻住改變。

甚至認為正是這些員工才把公司弄到這種田地。這些人肯定不在新老闆或新CEO未來計劃中，不受重用之餘，還有阻住地球轉的意味。結果不是他們自己無癮，就是公司送走他們。

這位七朝元老，屹立不倒的老二，自有他一套獨特的伎倆，其中一點就是在老闆面前不要有個性，只要跟著老闆，但又千萬不要跟車太貼，保持距離便好。

有些老闆愛出風頭，他就特別搞些許對外活動，給老闆多曝光；有些老闆比較低調，他就盡量「保護」老闆，不讓他見報。簡單的說，他做老二不是做好公司工作，而是湊好老闆。

人家以為他管理幾千人，很有領袖才能；實情是他只管理好老闆一個人，不管公司做得好還是不好。怪不得公司幾十年來都做得不好，常常賣盤。

為甚麼不要跟老闆太貼，保持距離？他說做老二，不要讓人（尤其是將來新入主的老闆）誤會他是這個老闆的人，這樣對他未必有好處。

若不是他要退休，臨別秋波，接受訪問，暢談管理心得時，自己爆了出來，旁人也不知道呢。

事實上，他有甚麼管理心得？像他想在公司屹立不倒，這伎倆不難學，也不是甚麼絕世武林秘笈，難的是能否放得下身段罷了。







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