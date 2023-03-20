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朋友曾在青山灣區工作時，要出外call 客，上司規定每晚6點15分開會。

沒錯，6點15分。

一般辦公室時間是朝9晚6，大家君子協定。接近放工時找同事傾兩句還可，但叫齊同事認認真真開會，就是說到6點肯定不能放工。偶一為之，還可；日日如是，就未免不近人情。

明明知道6點放工，卻要求同事5點45分前返到公司，然後等到6點15分才開會，這是濫用權力，愚弄下屬。

我不會在接近放工時間開會，找同事傾傾想法，現在工作時間朝9晚6，下午5點開會是極限了。我自己開車上班，時間自主性強，但有同事要趕車趕船，情況便不同了。

一夜，有同事做得夜，接近7點還未放工。問她，她說工作多剛完成。說還有5分鐘⋯⋯

原來她住屯門，有些定時定點行走中環至屯門的邨巴，她要趕車。返到家還要準備晚餐，她說會先叫讀中學的女兒洗米煮飯。

搭到邨巴，一小時左右返到家，半小時內一家人可以開開心心吃晚飯；若她趕不到邨巴，要花上個多小時才返到家，還要看看搭不搭到巴士。她說試過9點才返到屋企，一家人要9點幾才吃晚飯。

叫她快點趕車，每個同事背後都有故事。

做上司的要多體諒下屬，怎麼可能叫同事晚上6:15開會？而且不是偶一為之，而是天天如是。要知道那不是旺角油麻地市區，而是在青山灣，開會開到幾點？開完會同事搭車要幾點返到屋企？

上司和下屬，老闆和員工，都是一種對等關係。有些上司還喜歡和下屬講自己，可以一講講幾個鐘……而且多在加班時候……試問下屬哪有時間做事、吃飯、生活和睡覺？

這類人，自己的生活一定沒有意思，要用別人的時間填補自己空虛。若不是他有上司或老闆的身份，誰人聽他的？







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