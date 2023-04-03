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多年前有位女同事，向公司送上一份改革建議書。以一個大學畢業三、兩年同事來說，寫一份建議書不是太難的事，難的是那一份勇氣，一份敢於承擔責任、敢於挑戰權威的勇氣。

單是這一點，已叫我佩服不已！

細閱建議，瑕疵當然有，可取地方亦不少。有一往無前的氣魄，但亦欠缺兼前顧後的細緻。這不是我不接納她建議書的理由，反正這些缺點是大部分年輕人的通病。假以時日磨練，必有所為。

問題反而是她處理人際關係方面，尤其和直屬上司的合作，令人擔憂。

開工作會議時，對上司語多頂撞；在同事間，對上司語不信任，這樣做既影響士氣，又傷害公司利益。

跟她說，每個人都在等待一個讓自己發光發熱的舞台，你比我和許多人都聰明，懂得為自己製造機會，但有兩句話，永遠也要記住。

一、只有打敗自己，才可挑戰世界。

大部分人都相信自己比別人優勝，能力強於人。自信心不可無，但太強和過分的自信，是會扼殺自己不斷求新、求知和求真的學習態度。我說見過太多自以為是的人，到頭來都在工作崗位「黯然離開」，理由都是以為自己真的「懷才不遇」。

打敗自己，是敢於承認自己的錯誤，相信自己也會犯錯，這樣才有胸襟氣魄去挑戰世界。

二、跟能力比你差的人合作，是成功的關鍵。

世界這麼大，莫非人人都聰明絕頂？話說回來，當人家聰明絕頂，也看不起你。跟比自己聰明的人合作，當然是賞心樂事；但和能力比自己差的人合作，不理他是下屬、同事，還是上司或也應該無風無浪。

最後，雖然她建議書的內容並未付諸實踐，失去個人立「功」機會；但她和上司重新開始，建立良好而和諧合作關係，播下「成」功的種子。

過了一些日子，她已經獨當一面，而且和上司合作無間。今天，她已經是跨國企業高層了。強者是氣魄磅礡的，亦是氣度從容的。







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