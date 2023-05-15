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讀星雲法師文章講好人，竟然如獲知音。他說好人應該被人歌頌、受人讚美，但是有一種沒有用的好人，卻是成事不足，敗事有餘。

其鄉愿、懦弱、沒有主見、模稜兩可的行為，不但不能保護公司，而且對公司無益。不過，正因他不害人、凡事忍讓不與人爭，能夠求本分默默做事，所以只好稱他為沒有用的好人。

辦公室內，有很多這樣的好人。這樣的好人，若真的做完做對，甚至做好一件事，還是好。

曾經我的舊上司叫我接管一個同事，他是公司內差不多每個人對他的評價都是「好人」。我回應說我要一個做事的人，是一個不但在指定時間內做得完一件事，而且要做對、做好的人。

上司向我保證，若該同事做不到我要求，他可以再安排那位先生工作。其實之前正因為他的工作表現不能令其他部門滿意，才交給我。當時公司開了一個新部門，正欠人手，跟他了解他的專長和興趣，他說沒所謂，甚麼也可。

可惜在大部分辦公室內，見到的好人都是同一套。沒所謂，即是無主見；甚麼也可，即是甚麼也不可。

叫他做事，一定應承；問他問題，一定沒有。到了死線，交不到；交得到，也交不好。問為甚麼，默言無語；罵他，一樣沒反應，一副委屈樣子，反過來，倒讓人以為是自己不對。

星雲法師說聽人說某人是好人，但是，好人的條件他具備了嗎？比方說，仁慈的道德操守、樂群的精明能幹、向上的勤勞服務、利眾的專業技能。他具有各種特長，能在各種場合勝任愉快，如此不但是好人，而且是能人。

反之，凡事推託不肯擔當、沒有主見、畏首畏尾、明哲保身而不敢舉發壞人的好人，就是沒有用的好人；該生氣時不生氣，該據理力爭時，不敢據理力爭的人，就是沒有用的濫好人，此種人是公司成長的滯累，是社會進步的障礙，也是國家利益的危機。

結果不言而喻，好人很快離開了我部門，又在部門與部門之間遊走，原來最好人是我舊上司。

這些好人，總有一個在你附近。







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