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上司向他的心腹解釋，說：「總經理說我們做不到，我當然要『捽一下』你們，令他感覺到我是很著緊的，就算你們是和我出生入死的兄弟也沒有情面可言。」

他一副推心置腹的口吻說：「明白嗎？」

他的心腹還在「洗擦」剛才給他「捽數」時所留下的傷口，搞不清他究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥。

「哎唷！你還不明白？」

他苦口婆心的說：「總經理也是給大老闆『捽』，說其他酒店業績怎樣怎樣，要他解釋我們酒店為甚麼做得那麼差？」

心腹說:「我們做得不差，每個月都做到 target……」

上司搶白說道:「唉！所以說你就是永遠都坐不到第一把交椅了。你每個月如果都做到 target，那麼就表示你還有進步空間啦！你有進步空間，自然『捽』你，因為只有你做到數，莫非捽那些做不到數的sales嗎？況且其他酒店做得好，大老闆就更加有藉口『捽』我們總經理，他好自然亦很正常的『捽』我們了。」

心腹仍然不明白他剛才為甚麼罵得那麼狠呢？還說甚麼做得不好，要把他炒掉呢？

上司像看穿心腹的想法，說：「我在你們面前有時黑面、有時白面，都是做給總經理看的。」

他懂得玩辦公室政治，連下屬也給玩了。

但一個玩辦公室政治的人不可能有心腹的。

朋友的上司正是那個說要在他老闆面前做戲的人。一直以來，朋友以為上司把他視作心腹看待，跟上司出生入死多年。來了這家新公司，上司升了做副總經理後開始變了，喜歡在總經理面前罵他，而且罵得很凶。但事後卻以做一場戲給老闆看作為藉口。

朋友弄不明白上司的真正意圖，於是走來問我。

一個玩辦公室政治的人，不可能有心腹，亦不會有心腹。

當他正在佈局時，又怎會把心計說出來？當他為了達到某一目的而苦心經營時，又怎會露口風？

他不會相信別人，同時亦不斷防範別人，怕別人和他一樣會工於心計，損害他的利益，甚至可以背叛他、出賣他。即使那個是他的得力助手，也會時刻提高警覺。

若有人以為做了上司的心腹，他十分蠢，看不清上司的真正意圖。







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