職場

辦公室政治 - 潘少權

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-06-26

點解辦公室小人當道？因為老細愛「偏聽」！真相丟在一旁，感覺變成事實！每天有多少「有理說不清」情況在上演？

#管理 #職場小貼士 #誤導 #小人 #卸責 #辦公室貼士 #真相 #偏聽

　　上文講過簡單幾句，「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」，也可殺人於無形。

 

　　這是我的親身經歷，我亦知道整件事的來龍去脈。

 

　　事緣公司分成許多部門，有些有工作關係、有些沒有。一次，公司接了一間大地產商的宣傳項目，卻需要跨部門合作。

 

　　既然是跨部門，就要各自從部門內部派人，共同成立一個協作單位。工作亦自然分成各自處理，然後交給對方繼續加工。這是順理成章。

 

　　只不過，在過程中總有一些不順利，例如客戶給的資料有錯漏，就可能拖慢進度。我自己和下屬不會因此而推卸責任，反而會盡可能加班，也要把失去的時間搶回來；亦不會把這些旁枝雜木都掛在口邊。

 

　　當工作交予另一部門時，客戶突然要改creative ，這可是大事。該部門主管知道我的creative sense，叫我幫忙，但不管加班開通宵，結果還是遲了一點給回這位先生負責的部門。
於是這位先生便以「不明白他們怎樣做事的？那麼簡單的一件事，也拖了那麼長時間」一句，借勢插了另一部門主管一刀。

 

　　但講的是事實的全部嗎？

 

　　那是一件甚麼事？簡單？怎樣簡單？

 

　　時間那麼長？花了多少時間？平時用多少時間，這次確實花了多少時間？拖？怎樣拖？延誤是人為的，還是有其他不可預計的因素呢？

 

　　只有解答了以上的問題，才能得出「他們是以甚麼態度去做事」這結論。

 

　　可是，在辦公室裏沒有人會真的「追查真相」，大家都是以個人感覺來判斷事情。

 

　　自己的事必定辛苦，人家不會明白，卻不住的把工作交過來。

 

　　人家的事必定輕鬆，所有人都知道，他們最「歎」，甚麼也不做。

 

　　於是，真相給丟在一旁，感覺變成事實。如果不撥開迷霧，很容易被誤導。

 

　　假如有人有心利用一點小事情再加以渲染，便可以製造一個置人於死地的陷阱了。

 

　　可惜，辦公室內的老細大部分都是偏聽的，所以才讓小人當道。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

更多辦公室政治文章
你可能感興趣
#管理 #職場小貼士 #誤導 #小人 #卸責 #辦公室貼士 #真相 #偏聽
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
貨幣攻略
More
Share