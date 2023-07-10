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「若你說的是事實，那麼我便找你說他不是的人來，罵他一頓，好嗎？」若有下屬來告別人的狀，我多數會這樣反問他。

當然，如果被他說的人是另一個部門的人，甚至是主管，我也以相同「招式」應付。上文提到是不想投訴在部門內散播，還有一招，而且這一招十分煞食。

只須說一次，便可得知他說的是實情，還是只是他個人感覺；又抑或是他有心推卸責任。因為打別人的小報告，最怕的便是和「別人」對質。

我討厭別人玩弄權術，但辦公室内總有這樣的人。這些人是少數，而且每每是有頭有面之人。

大部分人都害怕承擔責任、不願冒風險、不肯承認錯誤，所以管理人要讓他們學習面對責任，敢於承擔風險，更要勇於承認錯誤。

下屬在工作上受了委屈，找我訴苦也無補於事。為何不想辦法去令工作做得流暢？我無法令每一個下屬的情感，在辦公室內受了挫折打擊後立刻好轉過來，即使他跟我訴了苦也沒用。為何不抖擻精神，做好下一步？

我不願同事把時間和精力糾纏在一些毫無生產力的事情上，更不應把負面情緒散播開來。辦公室裏的負面情緒已經夠多了，試想日日追數已經盡了力，還要被上司無理捽數；遇上有人玩辦公室政治，更要花上無窮精力應對，真的少一點能量也不行。

當下屬知道我會毫不猶豫地找他口中的別人來對質時，他們自會知難而退。久而久之，他們亦不會把這些細碎瑣事看作一回事，反倒把心思放在有建設性的工作上。

我不用刻意去gear up 同事的積極能量，只會為他們打通流程上的樽頸、承受老闆壓在部門上的無盡要求、頂住別人玩我們的政治把戲，希望同事在一個較為安靜和諧的環境下工作。

假若有下屬自己真的犯了錯，他便不敢卸責，會直接跟我說。我不會因他們犯錯而怪責他們，只會因他們沒勇氣承認錯誤而狠批他們。

告狀是小人的所為，我要練就一批有能力做大事的下屬，這樣我們才可成就一件件大事。

不替下屬頂住壓力的人，沒資格做人上司。







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