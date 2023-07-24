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為甚麼辦公室內能力最強的人都留不下來，雖不致死無葬身之地，也危如石卵？為甚麼辦公室內充斥著能力不濟的人，而且身處高位，穩如泰山？

美國有數學雜誌刊登了一條數學題：3個人參加飛鏢大賽，靶上掛了分屬3人的不同顏色氣球。每個人用自己手上飛鏢擲向屬於別人的氣球，誰人氣球最先給戳破便出局，最後仍剩下氣球者則是冠軍。

當然比賽沒有說有幾多個氣球、幾多支飛鏢……

好了，現在開始！

啊！最重要關鍵仍未說出：三個參賽者的水準不一樣。

A的命中率是百分之九十、B的是百分之七十、C則是百分之五十。

請問，誰最有機會勝出？

相信大部分答案都估計A會勝出，因為他的命中率最高，對嗎？

現實又如何呢？

每個參賽者都希望把兩個對手中較強的一個先殲滅，這樣自己才有機會在只剩兩個人比賽時取勝。

如此推論，A的心理一定是先滅掉B，之後收拾C，因為有較大把握。

B的心理是先滅掉A，之後自己更有把握滅掉C。

C的心理也一樣，若先滅了B，最後要面對A，自己一定贏不了；反之A給殲滅了，自己還有打敗B 的可能。

這樣，B會進攻A，C亦會進攻A，最「打得」的A變成兩面受敵，亦最有可能先出局，而最安全的反而是水平最差的C了。

面對危機的A，或許會跟B說：不如我們先攻擊C，最後才決鬥，但B卻不會上當，因為沒了C的牽制，他永遠不是A的對手。

於是A最有可能第一個出局。

把這情況放回辦公室內，大家便會發現，能力最高的人在公司內必定四面受敵，沒有人會讓他留下來。即使大家互相爭鬥，但肯定先聯手把能力最高的人（A）鏟除。

縱使不能即時滅掉他，相信也會抹黑他，讓他沒好日子過。過了一些日子，留下來的自然是B和C了。

這條與其說是數學題，倒不如說是政治題。