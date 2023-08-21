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「他在行內出了名，為甚麼老細會請他回來呢？」

辦公室內人人議論紛紛，因為公司投資了這本雜誌3年，蝕了幾千萬，再加幾千萬。正在人人不看好時，開始上軌道賺錢，而且有花紅分，人人喜氣洋洋，連我這個入職不到三個月的新人，做的雖是另一本行業雜誌，一樣有花紅分。

當大家仍陶醉在喜悅之際，公司突然宣布從另一個新聞集團，請來一位老總級人馬。要知道，公司內部整個管理層沒有變動，社長老總副總仍有一棚人時，老細竟在這時請這個人回來。

究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥？

我轉行做傳媒不久，在公司內又是新人，並不認識他們口中的這個人，應該說在這個圈我根本不認識甚麼人。

同事們特別雀躍，大家七嘴八舌，說起這個人時總是繪影繪聲的。正因為我是新人，大家都知道我不認識這個人，於是當他們聽到甚麼新料時，便會走來說給我聽，說時總會加上幾分肉緊。

這個人在行內最賺錢的媒體做老總。聽同事們說，他的每句話每個動作都是經過深思熟慮，說出來都是為了公司利益，實際上不是對自己有利的話，便是為了打擊別人，扳倒對手。

所以他公司內人人都忌他三分。忌他的人不單止是他的公司同事，還包括我們大部分管理層。

他仍未到我們公司，卻像一個鬼魅般，天天我們辦公室內出入。

我當然聽不到高級管理層的議論，但這些高級管理層又總有自己心腹，心腹又有班底，於是甚麼議論都在流傳：

老細不滿副社長，認為他無料到……其實他無料又不是今日先知道，要「郁」他也不會等到而家……莫非副總某，他經常搞到印刷遲，阻住雜誌出街……不可能，新的人是做突發新聞起家的……

其實他們講甚麼，我連搭嘴的機會也沒有，我只知道就是你們一班人以為打了幾年仗，有餐安樂茶飯吃時，老細就怕你們沒有鬥心，所以從外面請一個分量相當、職級差不多的人回來，讓你們籠裏雞鬥餐死。

許多人會問，他們內鬥，不會破壞團結嗎？對不起，他們還真團結，若一起對付後來者，到底會出現甚麼情況？中國人喜歡內鬥，歷代帝王都玩這一套，華資老細都是。他們口中講外國管理，實際仍是帝王心術。







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