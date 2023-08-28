加入最愛專欄 收藏文章

上星期寫多年前工作過的公司，在上了軌道，開始賺錢時，老闆怕管理層不思進取，於是在敵對媒體請了對方的高層過來，目的就是要製造競爭力。

上期文章：口講外國管理，內裏是帝王心術！內鬥對公司有甚麼好處？老細到底想甚麼？

當大家模糊不清，仍在摸索老細心思時，這位先生已經走馬上任。

據說他是即時賠錢給公司，當天離開。一星期後，便來了我們公司上班。

當時雜誌已經有社長、副社長、總編輯、副總編輯等接近7、8個高層，老細從外面請了這位猛人回來，他坐甚麼位置，將會令到原來辦公室內比較平衡的力量出現變化。

因為這位先生之前已經是總編輯，所以不可能比這個職級低。

於是在傳出他將加入公司時，猜猜他出任甚麼職位，變成大家茶餘飯後話題。

他不大可能做社長，因為原社長是老細親信；若果是的話，表示原社長可能升職，或許升做CEO，所以機會仍是有的。

假如他真的做社長，表示下面的老總副總全是他下屬，這些人自然擔心。

假如他做老總，那麼本來兼任老總的原副社長就極有可能不再兼任老總，而所有副總都歸這位新老總管理，這班人自然人心惶惶。

不過，大家都相信老細不會這樣安排的，始終他們一班人叫做開荒牛，為老細開天闢地，故不會無端端改變大家職級的。

那麼，這人會做甚麼位置呢？

應該是副社長機會最大。正常而言，社長只有一人，但副社長卻可以多過一個；正如總編輯只有一個，副總編輯卻可以好多個一樣。

於是大家一廂情願以為他將出任副社長一職。因為這個位置最合理，亦最符合大家期望。

有趣的是，他上班第一天，社長介紹他給大家認識時，只說了一句，歡迎他加入。然後大家借頭借路走去人事部「八八」，結果竟然是沒有職位。

甚麼叫沒有職位？人事部說就是沒有職位。

他沒有職位，就更加令人覺得撲朔迷離。

究竟這位先生會擔任甚麼職位？大家又試圖看他坐的辦公室大小去推敲，於是雜誌社整天都顯得很忙碌，人人串門，口耳相傳。

老細究竟甚麼葫蘆賣甚麼藥？只可以說老細玩辦公室政治，玩到出神入化。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載