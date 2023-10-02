加入最愛專欄 收藏文章

曾經因捲入公司內的權力遊戲，被界定為某派系的人，而被另一派系的老頂打壓。

進入這家公司是由一位老總請的，和他也不認識，只是行家介紹。他們有一份雜誌，要請個有經驗和管理能力強的副總編輯。我剛好有相關經驗，管理能力不錯，行家知道，把我推薦給那老總。

他請了我之後，卻給公司調去管另一部門，於是我便由另一個老總管理。

這個老總，我也不認識。我以為只是公司人事安排，沒看作一回事，怎知這個老總卻把我當作是前老總的心腹。

起初，我甚麼也不知道，只知道他特別挑剔我的工作。由文章內的標點符號，到記者的採訪安排，他都插手。

他還刻意派他的親信做我「上線上司」，要我向他親信負責。

理論上，他當然可以這樣做，但現實是我的職位是副總編輯，他親信是助理總編輯。但他說我的職位雖然是副總編輯，卻只是職稱，實際職級是助理總編輯級；而他親信的職稱是助理總編輯，但職級卻是副總編輯級。

換言之，他親信比我高級。在和他理順職位、職稱和職級的過程中，我給搞得糊塗，不期然說了句：「你們請我返來是副總編輯啊。」

這句話或許惹怒了他，他高聲說：「好，我在廁所門口擺個位，你甚麼也不用做，副總編輯！」

他這句話也燃起我心中的怒火，第二天我打電話給勞工處，還有我的一個律師朋友，請教如何處理。

之後我決定留下來，沒說甚麼；等這個新老總「發落」。或許他也知道自己講得太過分，他並沒有把我調去坐在廁所門口，仍然讓我做回本位，也仍然是他親信的下屬。

為甚麼留下來？有機會再說。

這件事給我最大的啟發是：在辦公室鬥爭漩渦中，你選不選邊，人家也把你歸邊。人是沒有選擇餘地的，這是何等脆弱。我唯有堅守專業、保持克制，我行我素之餘，還要學習保護自己。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載