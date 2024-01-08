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我們總有一個錯覺，就是一個在辦公室爭權奪利的人，他的職級不會很高；就是為了爭取更高的權力和名位，才不斷玩政治，以達到個人目的。

現實卻不是如此。

多年前，剛入行不久做周刊，下屬記者約到一個城中名人做訪問。這個人出名難約，亦從不接受專訪，而訪問還在他的家進行。

記者很開心，大家亦很雀躍。周刊高層（總編輯）決定把訪問放在下期封面。之前他並沒有太大介入，只是問了我們甚麼時間去做訪問。

我雖是記者上司，被訪者又是猛人，但我並沒有去，因為這個光環應該留給記者。如果我去了，訪問便有了我的名字。我想就讓記者有一個個人專訪機會更好，對她的意義和未來發展更重要。

做完訪問回來，記者輕聲跟我說，總編輯也去了，又問了一點問題。好生奇怪，他為甚麼會去？而且他沒有預早通知我們。當然他是總編輯，他去不去，我亦沒權過問。

人生就是這樣，當時年紀不算大，對辦公室政治沒看得那麼透徹。

記者寫完稿給了我，我把稿修正審閱之後便給美術做設計和處理封面。期間跟總編輯和美術總監傾過封面和標題，並看過了樣版。

當封面和封面故事完成以後，再交給總編輯作最後審閱。臨走前還問了有沒有問題，他說沒有。

第二天上午，記者打電話來說「出事」了，被訪者非常震怒，說我們欺騙了他。我問甚麼事，記者說她也沒看到剛出街的雜誌，只是說被訪者要和我通電話。

我說沒有問題，但給我一點時間去買本雜誌先看。

不看猶自可，一看便知出事了。

第一、封面主題變成名人十幾年之前做錯的一件事，而不是原先說的關於他最近的個人發展；而且刻意換了一幅落寞不堪而不是朝氣勃勃的相片；

第二、內文極盡刻薄尖酸，詆毀名人，跟記者原文是180度落差；

第三、撰文有3個人，記者、我和總編輯。

被訪者打電話來，不住的罵我，我怎樣解釋和道歉也是無補於事。正因為我是記者上司，文章很自然由我修改負責，他罵了我半個多小時，我除了不好意思，就是後悔，怎麼會讓這樣的情況出現呢？

總編輯跟埋去訪問時，表示他早有準備；期間問了問題，亦反映他已經作了決定，以他的角度撰寫文章。他不跟我商量是知道我和記者都不會認同他的角度，於是他秘而不宣。

亦因此他在和我傾封面設計和標題時，完全按照我的想法，這是因為他早有另一個設計和另一條標題，不想節外生枝；讓我以為沒問題，其實他是要我盡快離開，好讓他可以自把自為。

很明顯，這樣負面的封面和標題，確是令讀者有購買的衝動；雜誌賣多了，是他總編輯的功績。更何況，他有份參與封面故事，他總編輯也有功勞。

至於背上黑鑊，就是我和記者了。

總編輯已是一人之下了，為甚麼還要搶鋒頭，把記者的光環分一杯羹呢？

我們不求名不求利，以做完做對做好一件事為目標，所以我們不會計較自己有沒有人工加、做這件事對自己有甚麼好處等。

這是我們的底蘊。

但那些人便不同了，他們追名逐利，以名位職級人工為目標，以討好老闆得到讚賞為目的。於是他們做甚麼事也會講求背後自身的最大利益，其他人和事都只是爭取名位的工具而已。

這是他們的底細。







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