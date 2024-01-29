加入最愛專欄 收藏文章

之前寫過一篇「貴為老總，還要搶鋒頭？」講在辦公室爭權奪利的人，雖然做到老總，連記者的光環也搶過去。

當然他不是甚麼也會去搶的，既然他有能力坐上去做老總，自然有一定能耐。他對哪一篇文章或哪一個故事有impact，可以製造話題或刺激銷量，應該有一定感覺。雖然未必百分百準確，但起碼也有六七成把握。

所以才有不通知我，自己走去和我下屬（記者）一起做訪問、搶記者光環的一著；還有一著是為了不讓我「事後反對/反感」，把我的名字也放上撰文位置。這一著更有「收買」我，要我埋他碼頭的意圖。

總編輯已是一人之下了，為甚麼還要搶鋒頭，把記者的光環也分一杯羹呢？

我們不求名不求利，不僅要做完一件事，而且要做對，以做得好為目標，所以不會計較自己有沒有升職加薪、做這件事對自己有甚麼好處等。

但於他們來說便不同了，他們追名逐利，以名利職位為目標。

為了達到目標，自然以討好上司、奉承老闆、得到讚賞為手段；而其他人和事，只是他爭取名位的工具罷了。

之後這位老總一直是老闆左右手，做社長，升行政總裁。20多年來，唯老闆馬首是瞻……

怎知老闆搞到出了事，他為求自保，竟然調轉槍頭，出賣老闆！

一個為求上位，可以出賣下屬的人，為甚麼不可以出賣老闆？在他們的世界，沒有甚麼忠義仁勇，只有自己的權位與個人利益。

他一早已經把良知和靈魂出賣了。







【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯！► 立即訂閱