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職場人必學的Dress Code來了！今天分享以下職場衣著規則，正式度依次遞減：Business Formal （商務正裝）、Business Casual（商務休閒）以及Smart Casual（精緻休閒）。

1. Business Formal（商務正裝）

最高級別的職業衣著，參加大型商業會議、客戶會面等正式商務場合，可能會被要求穿著「正式商務裝」，這類場景在法律、金融行業比較容易出現。

剪裁精良的長褲套裝或裙裝

（外套一般是有領，保守的中性色，例如黑色／深藍色，裙子長度通常為膝蓋上3指寬。）

簡約首飾

（比如小巧、有質感的耳釘、手錶，而不是誇張的大耳環或者任何快時尚的配飾單品）；

穿搭要點：

1. 手袋顏色不能太鮮豔；

2. 指甲需要精心修剪，最好是塗抹透明色或者中性色，而不是大紅大紫；

3. 3-5cm封閉式鞋子（不露腳趾／腳後跟）。

2. Business Casual（商務休閒）

Business Casual並不意味著可以隨便穿，而是穿著得體的同時又突出品味，是比較常見的職場衣著規範之一。色彩、配飾的選擇上更靈活，通常不同企業對商務休閒的定義會因為職業屬性有所差異，融入新職場時可以根據公司的規定或者同事們的著裝判斷如何穿。

商務休閒通常會將西服套裝分開穿

例如：西裝外套+T恤／羊毛衫+半身裙；西裝外套+連衣裙；設計感襯衫+西褲；質感針織衫+西褲等。

相比正式商務的基礎款襯衫，商務休閒的襯衫在色彩、版型上選擇更多，雖然不要求特別傳統，但純色、條紋、暗紋、幾何紋等中性、簡約有質感的元素更適合表達專業度。

可以運用絲巾等配飾增加著裝時尚度，平底鞋、粗跟鞋、高跟鞋都可以搭配休閒商務著裝。

3. Smart Casual（精緻休閒）

休閒著裝中加入一些正裝元素，或是將正裝穿出時尚感是Smart Casual的精髓，基本款+設計感獨特的單品是非常實用的搭配公式，例如：寬松西服套裝+休閒鞋；西服外套+休閒褲等組合。休閒舒適，可以表達自己的時髦個性，又不會過於隨意。

除了過於性感、浮誇的單品，精緻休閒的著裝規則比較自由。

小Tips：

1. 注重面料、裁剪可以讓你的搭配更有品味；

2. 對服裝的保養、熨燙可以讓你的著裝更有質感；

3. 學習搭配方法可以讓你的著裝更有吸引力、穿衣更省時省力並且時尚感up；

4. 關注我們的專欄，學習更多變美精華！

聲明：文字原創，圖片來自於網絡，如有侵權，請聯繫我們刪除，謝謝。







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