加入最愛專欄 收藏文章

不知有沒有讀者都很喜歡看電影，筆者自己本身蠻喜歡的。然而最近的十年中，筆者發現一個很奇怪的現象，以前很多電影系列不會輕易地有續集，甚至乎有野心到一推出就跟你說會變成系列作品；反觀現在，很多經典的重製，動畫改編變真人版，甚至推出續集至第七第八集都很平常，而「電影宇宙」一詞更變成常態。

就觀眾角度來看這種經營模式當然有利有弊，能夠有更長的時數去演繹故事代表故事的空間深度能有所提升，而且重的是不是以劇集的預算，而是動輒就過千萬的電影預算去製作；但反觀這亦會容易扼殺其他的故事的創作空間，因為製作公司會更樂意投資已經成功的電影開拍續集，而非投放資源開一個新的「坑」。

就營銷角度而言這是很成功的策略，筆者今天就借此為題向大家分析一下有甚麼營商上的智慧去學習一下：

首先，為何會有那麼多三十多年前的「漫改電影」、「舊片重製」出現？首先要知道這其實可以是針對性的營銷策略。我們小時候很喜歡某動畫，我們會想盡辦法去求父母買它們的周邊給我們。當年玩具廠商要增加營業額，就必須要找下一個更值錢的「IP」。

《銷售奇姬》劇照

現在很簡單，只要重新把你當年最喜歡的動畫或電影重製，就可以再賣一次周邊，甚至可以推出更精緻的產品，用更高的價錢發售，因為當年的小伙子都長大成人有自己賺錢的能力，不用再經父母批准就可以「買玩具」了。這班人未必個個都會再追捧新的作品，反而一些「童年回憶」更能使他們重拾喜悅。

這其實是一種很直接的市場選擇策略，直接地找出現在最能消費的人，集中地推出產品給現在最能消費的人的一種策略。

很多銷售員常常期望「開大單」，那又有沒有甚麼策略，重點研究現在最高消費力的人士中，他們的喜好和需求是甚麼？

其次，為何會有那麼多電影推出續集？其實這明顯是一個雙刃劍。以「漫威」電影系列為例，現在的電影之間又有聯繫，甚至乎還會跟相關劇集有連動，對從未看過的人來說，他們看到這麼多的前置作業才看懂一集半集的電影，絕對是很「趕客」的一件事。但事實上現在任何電影掛著「漫威」的名號票房總有保證。

這也是一個很厲害的例子，就是只要你的客人的忠誠度只要夠高，他們就會以行動去回應你。坦白說，「漫威」電影中有不少被評為爛片（為免被罵筆者就不點名），但觀眾也會買帳，還會繼續給予機會，下部會再入戲院，事實證明只要你能夠適當地回應到觀眾（即客人）的期待，和他們一起成長，共同經歷，只要他們對你有感情，就算你犯下錯誤，他們也會繼續包容你，繼續支持你。這就是Brand Building 品牌建立中的最厲害的效果。

現實中我們如果只注重每個單一的銷售，忘卻當中更重要的品牌建立的話，就不能「持續地」、「長遠地」去很到收益。

這次就分享到此，希望大家可以在銷售的時候多花心思，為自己的長遠收益做準備。







【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動